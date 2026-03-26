Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 09:19

Семилетний мальчик провалился под лед и погиб в Красноярском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Семилетний мальчик провалился под лед и погиб в Красноярском крае, сообщило региональное управление СК РФ. При этом его сверстник, который был рядом, смог выбраться на берег.

Попав в промоину, один мальчик провалился в воду, второму ребенку удалось выбраться на берег, — говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, поиск тела мальчика осложняется сильным течением реки Туба. По факту гибели несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли на водоемах Ленинградской области за минувшие сутки. Причиной стал выход людей на лед в период оттепели. В частности, в Приозерском районе из озера Комсомольское извлекли тела супружеской пары 63 и 65 лет.

До этого в Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка. Как передает пресс-служба МЧС России, водолазы подняли его на поверхность. Во время поисков спасатели создавали на Москве-реке искусственную волну для более эффективного поиска. Тем временем глава Одинцовского городского округа Подмосковья Андрей Иванов сообщил, что семьям утонувших в Москве-реке детей будет оказана вся необходимая помощь.

Россия
Красноярский край
дети
смерти
Семилетний мальчик провалился под лед и погиб в Красноярском крае
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.