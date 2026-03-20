Шесть человек погибли за сутки на водоемах Ленинградской области

Шесть человек погибли на водоемах Ленинградской области за минувшие сутки, следует из данных регионального управления Следственного комитета и аварийно-спасательной службы ЛО. Причиной стал выход людей на лед в период оттепели.

Следственное управление СК России по Ленинградской области напоминает о запрете выхода на лед водоема. <...> За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировано 5 случаев утоплений на водоемах, — сообщили в СК.

В частности, в Приозерском районе из озера Комсомольское извлекли тела супружеской пары 63 и 65 лет. Супруги провалились под лед во время прогулки и не смогли выбраться.

В Бокситогорском районе у поселка Ромашки на Балахановском озере во время подледной рыбалки погиб мужчина. Еще двух пенсионеров обнаружили на берегу водоема в Киришском районе с признаками утопления.

Позднее аварийно-спасательная служба сообщила о гибели еще одного человека. Его тело достали из воды на озере Котелево в Тихвинском районе.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед.