23 декабря 2025 в 22:41

Рыбак провалился под лед на озере в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед, сообщает ГУ МЧС России по региону. Там отметили, что прохожие попытались ему помочь, но до приезда спасателей их усилия не дали результата.

Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд. Мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу. Пострадавшего доставили в больницу с признаками переохлаждения.

До этого двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке. По информации СК, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Тем временем в Якутии завершились поисковые работы после инцидента со снегоходом «Буран», который провалился под лед на реке Оленек. В транспортном средстве находились четыре человека, двое из которых сумели спастись. В операции участвовали 10 спасателей.

Ранее в Новосибирске на реке Ине под лед провалились двое детей 11 и 12 лет. Спасателям удалось вытащить одного из них (старшего) благодаря оперативным действиям очевидцев. По данным МЧС, проезжавший мимо места ЧП мужчина услышал крики о помощи и сразу отреагировал.

рыбаки
МЧС
Нижний Новгород
спасатели
