Появились кадры, как прохожие спасли провалившегося под лед ребенка В Новосибирске прохожие спасли одного из двух провалившихся под лед мальчиков

В Новосибирске на реке Иня под лед провалились двое детей, одного из них удалось спасти благодаря оперативным действиям очевидцев, сообщает региональное управление МЧС. По информации ведомства, Денис Е., проезжавший мимо места происшествия, услышал крики о помощи и немедленно отреагировал.

Мужчина выбежал из автомобиля с тросом, после чего к спасательной операции присоединились другие свидетели инцидента. Связав несколько веревок, они смогли извлечь из воды 12-летнего мальчика. Другой 11-летний ребенок, находившийся вместе с пострадавшим, скрылся под водой до начала спасательных работ.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за 2025 год на тонком льду погибли 42 человека, включая семерых несовершеннолетних. Сотрудники МЧС на этом фоне обратились к населению с призывом соблюдать повышенную осторожность при нахождении на замерзших водоемах.

До этого в Ангарске Иркутской области произошел несчастный случай, 37-летний рыболов провалился под лед карьера и утонул. Экстренные службы прибыли по вызову местных жителей, услышавших крики мужчины. Спасатели извлекли тело погибшего из воды и передали его представителям правоохранительных органов.