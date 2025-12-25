Столичные утки стали жертвами экологической катастрофы В Москве утки пострадали от разлива маслянистого вещества на реке Яузе

Утки пострадали от техногенного ЧП в Москве, информирует прокуратура столицы. По данным ведомства, организована проверка в связи с загрязнением акватории реки Яузы маслянистым веществом. Инцидент произошел в четверг, 25 декабря.

Установлено, что на водной поверхности был зафиксирован разлив маслянистого вещества. В результате пострадали водоплавающие птицы — утки, — говорится в сообщении прокуратуры.

В расследовании участвуют специалисты департамента природопользования и сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры города. Сейчас дальнейшее распространение загрязнения остановили и провели очистку акватории реки.

Специалисты взяли пробы воды на разных участках. Птиц направили на реабилитацию в Московский зоопарк. По мере поступления результатов надзорных мероприятий прокуратура примет меры реагирования.

Ранее в украинской Одессе на пляжах обнаружили пятна, похожие на нефтяные. В городской военной администрации уточнили, что побережье портового города оказалось усеяно трупами птиц.