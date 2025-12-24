Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:58

Пляжи Одессы покрылись неизвестными пятнами и трупами птиц

На пляжах Одессы обнаружили похожие на нефтяные пятна и трупы птиц

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На пляжах Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на городскую военную администрацию. По ее информации, побережье портового города оказалось усеяно трупами птиц.

На пляжах Одессы обнаружили пятна, похожие на нефтяные, а также погибших и пострадавших птиц, — говорится в публикации.

Загрязнения обнаружили, в том числе, на пляжах «Дельфин» и «Ланжерон». Сейчас на месте происшествия работают экологические службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в порту Южный Одесской области. По словам местных жителей, горели контейнеры с мукой и растительным маслом. Очевидцы публиковали в соцсетях видео пожара. На кадрах можно заметить несколько очагов открытого огня. Над промышленной зоной поднимаются густые столбы черного дыма. Некоторые утверждают, что горит нефтяной терминал.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин между тем предположил, что Россия усилила удары по военным объектам Одессы из-за пиратской деятельности Вооруженных сил Украины. Он не исключил самый радикальный сценарий, при котором Украина будет отрезана от моря. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Украина
Одесса
пляжи
нефть
трупы
птицы
