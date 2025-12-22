Появились кадры мощного пожара в порту Одесской области

Крупный пожар произошел в порту «Южный» Одесской области, сообщила «Страна.ua». По данным местных жителей, горят контейнеры с мукой и растительным маслом. Очевидцы публикуют в соцсетях видео пожара.

На кадрах можно заметить несколько очагов открытого огня. Над промышленной зоной поднимаются густые столбы черного дыма. Некоторые утверждают, что горит нефтяной терминал.

Ранее украинские СМИ сообщили об ударе по мосту через реку Днестр в Одессе. По их информации, атаке подверглась переправа на трассе Одесса — Рени. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Военный эксперт Василий Дандыкин между тем предположил, что Россия усилила удары по военным объектам Одессы из-за пиратской деятельности Вооруженных сил Украины. Он не исключил самый радикальный сценарий, при котором Украина будет отрезана от моря. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что ВС РФ с 13 по 19 декабря нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Действия российской армии стали ответом на атаки по гражданским объектам в России.