Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:41

Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России с 13 по 19 декабря нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. Удары стали ответом на атаки по гражданским объектам на территории России.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 13 по 19 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

Под удары попали транспортная и портовая инфраструктура, использовавшаяся в интересах ВСУ, а также центр сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки. Сообщается о поражении цехов сборки и мест хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также, поражены склады горючего и боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ. В ведомстве отметили, что удары стали ответом на атаки по гражданским объектам на территории РФ. Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» поражены предприятия ВПК и ТЭК Украины, используемая в интересах ВСУ портовая, аэродромная и транспортная инфраструктура, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, склады военно-технического имущества и горючего, пункты временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников.

спецоперация
СВО
Минобороны
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.