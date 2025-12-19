Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России с 13 по 19 декабря нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. Удары стали ответом на атаки по гражданским объектам на территории России.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 13 по 19 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — говорится в сообщении.

Под удары попали транспортная и портовая инфраструктура, использовавшаяся в интересах ВСУ, а также центр сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки. Сообщается о поражении цехов сборки и мест хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также, поражены склады горючего и боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ. В ведомстве отметили, что удары стали ответом на атаки по гражданским объектам на территории РФ. Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» поражены предприятия ВПК и ТЭК Украины, используемая в интересах ВСУ портовая, аэродромная и транспортная инфраструктура, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, склады военно-технического имущества и горючего, пункты временной дислокации военнослужащих и иностранных наемников.