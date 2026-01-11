Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 12:38

Россия освободила Белогорье в Запорожской области

В Минобороны России сообщили об освобождении Белогорья в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России освободили Белогорье в Запорожской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. В операции принимала участие группировка войск «Днепр».

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что большие потери вынудили командование ВСУ выводить из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, напавшие до этого на Курскую область. По словам источника, на вооружении солдат были дроны «Вампир» («Баба-яга») и «Дартс».

До этого стало известно, что подразделения группировки «Запад» оперативно выявляют и ликвидируют попытки ВСУ создать резервы для контратак на Купянском направлении. Согласно сведениям Минобороны РФ, операторы БПЛА сократили время между обнаружением цели и ее поражением до нескольких секунд, повысив эффективность ударов.

Также кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что украинские бойцы начнут активно бросать позиции на Сумском направлении на фоне отсутствия ротации. По его словам, по большей части массовое дезертирство наблюдается из-за отсутствия денежного довольствия и смены личного состава на боевых позициях, а также плохого питания.

