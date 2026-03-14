Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 18:41

Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецподразделение «Горыныч» УФСБ по ДНР ликвидировало две позиции операторов БПЛА и две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе управления. Как уточнили в ведомстве, операция проводилась на окраинах Константиновки. Подразделение «Горыныч» ведет охоту на украинские ДРГ и расчеты дронов совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны России.

Бойцы ФСБ выследили и уничтожили две позиции вражеских операторов БПЛА и две диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались устроить засады на пути следования российских войск, — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России поразили места запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия противника в районе Перемоги Сумской области. По данным Минобороны РФ, для атаки были задействованы БПЛА «Герань».

Кроме того, по подсчетам ведомства, за последние сутки украинская армия потеряла в зоне проведения специальной операции порядка 1135 военнослужащих. Наибольший урон был нанесен украинским подразделениям в зоне ответственности группировки «Центр», где противник недосчитался более 290 солдат.

ВСУ
ДНР
ВС РФ
БПЛА
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.