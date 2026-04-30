В Сан-Диего пассажирский Boeing едва не столкнулся с беспилотником

В аэропорту американского города Сан-Диего едва не произошло столкновение пассажирского лайнера с беспилотным летательным аппаратом, сообщил телеканал CBS News. Опасный инцидент зафиксирован во время захода самолета на посадку.

Экипаж рейса 1980 заметил дрон непосредственно под воздушным судном, когда оно находилось на высоте около 1,2 км. На борту самолета Boeing 737 в этот момент находились 49 пассажиров и шесть членов экипажа. Несмотря на возникшую угрозу в небе, пилотам удалось сохранить контроль над ситуацией и продолжить снижение. В результате рейс благополучно приземлился в пункте назначения без каких-либо повреждений конструкции. Официальные представители аэропорта подтвердили, что никто из находившихся на борту людей не пострадал.

