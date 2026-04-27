Женщина-пилот обвинила авиакомпанию в сексизме и была уволена Авиакомпания Avelo Airlines уволила женщину-пилота после конфликта с коллегами

Американская авиакомпания Avelo Airlines уволила единственную женщину — командира воздушного судна Кимберли Даффи после жалобы на нее от сотрудников-мужчин, сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK). В ходе работы Даффи обнаружила нарушения: игнорирование противообледенительной системы, неверные схемы Boeing 737 и ошибочное начисление летных часов.

После совместного рейса с коллегой-мужчиной она пожаловалась на его безответственное отношение к безопасности. Даффи также обвинила перевозчика в сексизме, заявив, что мужчины в компании считали ее высокомерной. Вслед за этим ее уволили.

Даффи предложили уйти по собственному желанию, однако в базе FAA компания указала причиной «увольнение». Это может помешать ей найти новую работу в авиации. Пилот подала иск на перевозчика и направила отчет в FAA. Avelo Airlines пока официально не ответила на претензию.

