«Никогда бы не заподозрила»: муж актрисы создавал ИИ-порно с ее участием

Известная немецкая актриса Колльен Фернандес обвинила бывшего мужа в распространении обнаженных дипфейков с ее участием в интернете. Супруг сначала сам дал признательные показания, но затем пошел на попятную. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Никогда бы не заподозрила мужа»

44-летняя Колльен Фернандес стала лицом общественной кампании против ИИ-порнографии. Кинозвезда обратилась в полицию с жалобой на сотни роликов похабного содержания, которые были сгенерированы нейросетями с использованием ее лица.

Как пишет Der Spiegel, женщина обратилась в полицию в 2024 году. И в тот же момент супруг актрисы телеведущий Кристиан Ульмен признался, что большая часть роликов сгенерирована по его запросам. В беседе с супругой мужчина раскаялся в содеянном.

«Это было как будто мне сообщили о смерти, я не могла говорить, я не могла плакать. Годами я искала того, кто это делает. <…> Я бы никогда не заподозрила собственного мужа», — признавалась Фернандес журналистам.

Колльен Фернандес Фото: Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

Ответный иск от мужа

После подачи заявления в Германии актриса также обратилась в полицию Испании, где супруги жили некоторое время, пока звезда получала ролики скабрезного содержания со своим участием.

Эротические произведения приходили как сообщения в мессенджерах, в социальных сетях, на почту, публиковались на фейковых аккаунтах с аватаром звезды. С них же сгенерированные изображения распространялись среди знакомых актрисы.

В 2026 году Кристиан Ульмен уже отрицает свою причастность к генерации ИИ-контента с супругой. Его адвокат Кристиан Шерц заявил, что подзащитный подаст в суд на СМИ за «недопустимое освещение истории, основанное лишь на подозрениях». Он обвинил журналистов в распространении «фальшивых фактов», основанных на заявлениях лишь одного человека.

Дело снова открыто

Как пишет Die Zeit, в июне 2025 года прокуратура Германии прекращала дело, но после массовой общественной дискуссии и заявлений в СМИ возобновила следствие.

«Мы передали материалы в прокуратуру Потсдама с просьбой взять дело под свой контроль. В ходе проверки были обнаружены указания на возможные места преступлений в нашем районе», — сообщил главный прокурор Петер Мюллер-Раков.

Демонстрация в знак солидарности с Колльен Фернандес в Мюнхене Фото: IMAGO/Global Look Press

В том числе в Берлине, Мюнхене и других городах прошли демонстрации с участием нескольких сотен человек, требовавших пресекать цифровое сексуализированное насилие. Активисты призвали к реформе уголовного законодательства в сфере сексуализированных преступлений, усилению мер профилактики и защиты пострадавших.

Фернандес, чье дело стало триггером для этого уголовного процесса, начинала свою карьеру на местном телеканале MTV, а после активно снималась в популярных сериалах. Девушка участвовала в откровенных съемках для мужских журналов. В 2003 и 2006 годах была выбрана женщиной года немецкой версией журнала Maxim. В 2010 году она была избрана в список «100 самых сексуальных женщин мира» читателями немецкого журнала FHM.

