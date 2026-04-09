09 апреля 2026 в 16:01

«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Екатеринбурге расследуется уголовное дело о сексуальном насилии над 11-летней девочкой. Подозреваемый — иностранец. NEWS.ru рассказывает, что известно о разбирательстве.

Встреча в ТЦ

Согласно информации портала E1.RU, страшное произошло после случайного знакомства в ТЦ «Карнавал». 11-летняя девочка и две ее несовершеннолетние подруги старшего возраста гуляли по городу, где их внимание привлекли молодые люди восточной внешности.

Новые знакомые пригласили девушек провести время в арендованной квартире. По словам собеседника издания, старшие подруги быстро нашли общий язык с ухажерами и удалились с ними в другие комнаты.

«Девочка и две ее более взрослые подруги гуляли по городу. В ТЦ „Карнавал“ они познакомились с парнями восточной внешности, которые позвали их с собой на съемную квартиру тусить. Девочки согласились, пошли в гости. Там старшие подруги уединились с мальчиками», — рассказал журналистам источник.

«Стал лапать ее»

Не обошлась без внимания и самая младшая участница компании. Один из мигрантов стал с ней активно налаживать контакт и довольно быстро перешел к домогательствам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«К 11-летней тоже подсел один парень и стал лапать ее, производить различные действия сексуального характера», — поделился собеседник, знакомый с ситуацией.

Из неблагополучной семьи

На днях следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. О том, задержан ли подозреваемый и его друзья, не уточняется.

Как выяснилось в ходе предварительной проверки, пострадавшая воспитывается в многодетной семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Семья считается неблагополучной. У ребенка пять братьев и сестер.

Несколько месяцев назад у девочки скончался отец, а в отношении матери ранее инициировалась процедура ограничения в родительских правах. Социальные службы ранее фиксировали систематическое непосещение школы детьми. При этом известно, что дело возбудили именно после того, как мать узнала об этой истории.

Также было установлено, что девочки в упомянутой семье очень рано начали вести половую жизнь.

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

