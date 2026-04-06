06 апреля 2026 в 19:06

Пока бабушка накрывает на стол: девочку насиловали родной отец и отчим

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Психолог Александра Терехина рассказала в интервью проекту «Несломленные», как в детстве пережила насилие со стороны двух близких мужчин: родного отца и отчима. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

«Бил меня, бабушку и кошку»

Девочка Саша появилась на свет 30 лет назад в городе Хабаровске. Ее маме на момент родов было 20 лет. Папа только первые два года участвовал в жизни семьи, а потом родители развелись. До четырех лет Саша жила с мамой и бабушкой. А примерно к четырем годам дома появился новый мужчина — отчим.

«Отчим начал бить меня, бабушку и, мне кажется, даже нашу кошку. <...> И самое страшное в этом было то, что я не могу вспомнить ни одного эпизода, когда бы мама защищала нас», — отмечает Александра.

Ее воспоминаниям всегда вторила бабушка. Женщина с ужасом рассказывала, что ее дочь «даже не шелохнулась», когда зять впервые проявил агрессию.

«Меня не били с кулака в нос, это не было как в каких-то страшных фильмах. Но было все как в неблагополучных семьях: пнуть, ущипнуть, за волосы схватить, подзатыльник дать. <...> Я была истощена этой нелюбовью и отсутствием заботы», — делится Александра.

«Руки отца под колготками»

Когда примерно к девяти годам в жизнь Саши попытался вернуться родной папа, она будто испытывала надежду — этот взрослый окажется хорошим и «все наладит». Сначала с девочкой взялась плотно общаться бабушка по отцовской линии.

«Мы с ней встретились пару-тройку раз. И в какой-то из этих разов она привела меня к себе домой. Я зашла в квартиру и увидела, что напротив меня, на кухне сидит мой биологический отец. Это было очень странное ощущение. Я была напугана, потому что знала, кто это. Но фактически как человека я его не знала. Но мне он был очень нужен», — признается Александра.

В ту же встречу Саша назвала этого мужчину папой. И в тот же день, пока бабушка накрывала на стол, отец совершил страшное.

«Он позвал меня к себе на диван. Бабушка еще не успела разогреть еду, как руки моего отца были у меня уже где-то под колготками. Честно, не помню, трогал ли он тогда меня в зоне трусиков, но я помню, что замерла, лежала, смотрела в одну точку. Он говорил, что он хочет меня погладить. Кажется, он остановился только потому, что нужно было идти есть», — делится Александра.

С того дня мужчина на протяжении года часто проводил время с дочкой. И каждая встреча сопровождалась сексуальным насилием.

«Его не смущало ничего. Он не чурался делать это в кинотеатре на просмотре мультика, какие-то странные разговоры вести. Он никогда не говорил: „Не рассказывай маме, отчиму“. Он просто как будто чувствовал и знал, что я никому не расскажу», — полагает Александра.

«Мокро, странно и больно»

Бесповоротно девочка решила прекратить досуг с отцом после эпизода, когда впервые привела его в дом, где жила с мамой, отчимом и бабушкой. Саша хотела показать папе грамоты за участие в соревнованиях по спортивно-бальным танцам. В какой-то момент бабушка оставила их наедине, ушла на рынок, и отец пошел на преступление.

«Он берет меня на руки, несет на диван. Я застыла. Я понимала, что происходит что-то, что не вписывалось в мой план. Но при этом не понимала, что конкретно сейчас будет. Он решил сделать мне, 10-летней девочке, [оральные ласки]. <...> Я помню, что было мокро, странно и стало только больно в какой-то момент, когда он, видимо, решил ввести палец», — вспоминает Александра.

В этот момент девочка соскочила с дивана и побежала в туалет. В уборной Саша закрылась на щеколду. Отец тут же оказался у двери.

«Дальше я начинаю одеваться и придумывать, что у меня какой-то кружок в школе, надо уходить. Он меня проводил до школы. И около школы он знакомится с какой-то женщиной. Решил спустить пар хоть каким-то образом», — предполагает Александра.

С того дня Саша старалась не оставаться с отцом наедине или встречалась только на улице. Примерно спустя два года отец умер от проблем с сердцем, вызванных алкоголизмом.

«Какие-то секретики у нас появились»

К тому моменту у Саши подозрительным образом начинали налаживаться отношения с отчимом. Тот будто бы решил подружиться с падчерицей и старался выгораживать девочку в конфликтах с матерью.

«С 12 лет я и курила, и употребляла спиртное. И он стал прикрывать меня перед мамой. <...> У меня начал как-то размываться его образ, как будто мы с ним дружбаны. Какие-то у нас секретики появились», — рассказывает Александра.

Вместе с тем отчим стал очень тактильным в отношениях с падчерицей: мог трогать ее ноги во время разговора, массировать ступни. Тут же переходил к разговорам на откровенные темы.

«Он мне рассказывал, что, когда ему было 15, он занялся сексом с вожатой в лагере. А я как раз тогда ездила в лагерь летом. Мне кажется, он пытался понять, было ли у меня что-то подобное, при этом еще нормализовать, что у него это было. И у нас тоже может быть, если я захочу. Но напрямую этого никогда не было сказано», — делится Александра.

«Перевернет на спину — и будет изнасилование»

Когда Саше было 14, отчим решил пойти дальше. Оказавшись с падчерицей дома наедине, он снова начал массировать ей ноги, пока она смотрела телевизор, лежа на диване.

«Я лежала на животе, в таком халатике на молнии. Он прямо целенаправленно туда двигался. Я замерла и почувствовала, что у него руки пытаются мне трусы сдвинуть. Ему это удалось. И далее он проник руками в половые органы. Я знаю, что мой организм не мог никак иначе вообще среагировать, но, к сожалению, у меня случился оргазм. И достаточно сильный, что в том числе в будущем очень сильно повлияло на то, что я не могла рассказать никому. Я поверила, раз мне физически было вроде как приятно, как это можно назвать насилием тогда? Значит, мне, наверное, это нравится, значит, я вот такая», — рассуждает Александра.

Когда отчим попытался поцеловать школьницу в ягодицу, тут она смогла среагировать.

«Из-за его движений я испугалась, что сейчас он меня перевернет на спину и уже будет изнасилование, я вскочила с дивана. Я подумала: „Ну не может быть, что еще и он“», — сказала Саша, вспоминая пережитый ранее опыт насилия.

Девочка убежала из зала в свою комнату, а отчим проследовал за ней.

«Он пришел с таким растерянным и немного обиженным видом: „Я просто хотел тебя поцеловать, чего ты“. Кажется, я его матом послала», — сетует Александра.

«Это не инцест»

О том, что происходило, Саша даже и не думала рассказывать маме, поскольку знала, что та ее не защитит. Только спустя семь лет повзрослевшая девушка решила обратиться за помощью к психотерапевту. После нескольких сеансов терапии Александра написала маме письмо.

«Я описала, что были эпизоды насилия от моего родного отца. Были эпизоды насилия от ее нынешнего сожителя. <...> И мой мир рухнул, когда мама ответила: „Почему ты мне не сказала раньше? Я бы тогда не рожала твоего брата“. И я тогда поняла, что, кажется, я ошиблась. Потому что дальше не было ни одного вопроса о том, как я себя чувствую», — вспоминает Александра.

Ни одного дня отчим Александры не ночевал вне дома и по сей день живет со своей супругой и сыном в одной квартире. Александра с трудом продолжала психотерапию. А мама уговорила дочку на фоне этой ситуации посетить психиатра Ксению Лукину в местном ПНД. Врач во время приема, по словам Александры, сразу же указала на то, что Саша в тот момент встречалась с мужчиной старше нее в два раза.

«Она сказала: „Ты же с Васей находишься сейчас в отношениях. Он ровесник отчима. А какая разница между ними? Это не инцест, он не твой родной отец“. Мама, насколько я понимаю, не сказала о том, что у меня и инцест был. У меня все поплыло перед глазами. Она только сказала, что нам нужно помириться с мамой и маме сейчас тяжело», — рассказывает Александра.

«Я тебя посажу»

В 2026 году Александра решилась на другой шаг. Она написала заявление на своего отчима. Особенно на нее повлиял тот факт, что мать, продолжающая жить с этим мужчиной, начала подрабатывать нянечкой и приводила в дом подопечных детей.

«Я поняла, что мое молчание несет функцию сохранения какого-то имиджа их семьи. Но на самом деле, возможно, я своим молчанием врежу какому-то ребенку. В том числе моему брату», — говорит Александра.

Своему отчиму повзрослевшая падчерица написала: «Знай, я слежу за каждым ребенком, который находится в твоем поле зрения. И если я узнаю, что ты что-то сделал, я тебя посажу».

