06 апреля 2026 в 11:41

«Вам никто не поверит»: глава села насиловал сирот и тушил о них окурки

Ставропольский чиновник, осужденный за неоднократные акты насилия над несовершеннолетними сиротами, готовится выйти на свободу. NEWS.ru рассказывает историю Николая Зацепина.

Отвел в кафе перед новогодней ночью

Николай Зацепин — бывший глава села Преградное в Ставропольском крае. В 2012 году спустя почти полтора года следственных мероприятий и судов он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Ему инкриминировали шесть статей Уголовного кодекса, связанных с педофилией, насилием и наркотиками. А началось все с преступления, которое Зацепин совершил в новогоднюю ночь 2010/11 года. Мужчина привел четырех девочек в сельский Дворец культуры и надругался над ними, предварительно опоив алкоголем.

«Следствием и судом установлено, что 31 декабря 2010 года Зацепин привел в здание Дворца культуры села Преградного четырех воспитанниц детского дома, где склонил их к употреблению спиртных напитков. После этого Зацепин поочередно совершил в отношении девочек развратные и насильственные действия сексуального характера», — рассказывали в пресс-службе СКР.

Позже девочки рассказали следователям, что сначала мужчина отвел их в кафе, где угощал шампанским, а уже после повел насиловать в здание ДК. При обысках в кабинете Зацепина нашли книгу автора, специализирующегося на теме пикапа — искусства соблазнения. Примерно треть звонков с номера Зацепина поступали на номера девочек, пострадавших от его действий. Также при обысках у чиновника нашли крупную партию психотропных медикаментов.

Спал со школьницей за деньги

Вскоре после задержания следователи решили проверить Зацепина на причастность к другим похожим преступлениям. В итоге удалось выйти на еще трех жертв. Одну из девочек мужчина использовал как проститутку.

«Две из [пострадавших] являлись воспитанницами детского дома, еще одна — учащаяся средней школы. По данным следствия, одну из потерпевших Зацепин изнасиловал, с другой неоднократно вступал в половую связь за денежное вознаграждение, заведомо зная о ее беременности, в отношении еще одной — совершил насильственные действия сексуального характера», — делились в Следкоме.

Потушил сигарету за ухом

Страдали от злодеяний мужчины не только девочки. Среди пострадавших был и мальчик-сирота, которому на момент совершенного в отношении него преступления было 13 лет.

«В декабре 2010 года Зацепин, встретив на улице 13-летнего подростка, являющегося воспитанником детского дома, потребовал от него выбросить сигарету и прекратить курение. Получив отказ, глава муниципального образования забрал у мальчика сигарету и в присутствии других воспитанников детского дома затушил ее за правым ухом ребенка», — утверждали в СКР.

15 лет колонии

Адвокат стороны потерпевших Наталья Маслова на суде утверждала, что Зацепин, используя свой властный авторитет, давил на малолетних жертв.

«Он детям так и говорил: „Даже если пожалуетесь, вам никто не поверит, я — глава села“. И они это на суде рассказали. То, что он делал с детьми, должно наказываться более строго, хотя и таким приговором мы довольны», — цитирует Маслову «Блокнот».

В апреле 2012 года суд отправил Зацепина в колонию строгого режима на 15 лет. А занимать должности в государственных и муниципальных органах он не сможет 20 лет.

ГТРК «Ставрополье» отмечает, что чиновник еще до этого был судим. У него были условные сроки за угон машины, хулиганство и угрозы убийством.

На суде Зацепин настаивал, что не виноват. Утверждал, будто бы дело сфабриковали против него недоброжелатели, а пострадавшие дали ложные показания.

