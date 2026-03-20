Выколола глаза и задушила: жена не хотела делить мужа с его любовницей

В 2014 году накануне 8 Марта любовный треугольник в Санкт-Петербурге обернулся кровавой бойней. Жена нашла подельника, чтобы похитить любовницу своего супруга. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной истории.

Трагедия накануне праздника

6 марта 2014 года в Санкт-Петербурге похитили 26-летнюю Марию Соколову — декларанта таможенной службы. Внезапно появившийся у дома Марии мужчина затащил жертву в черный внедорожник.

За рулем сидела женщина. Это была Елена Романова — официальная супруга любимого человека Марии. Свидетели видели похищение из окон, кто-то даже позвонил в полицию, описав машину, но искать автомобиль почему-то не стали.

Елена, объясняясь перед следователями на месте расправы, утверждала, что наняла украинца Василия Шатрука, чтобы тот похитил ее коллегу — якобы нужно было обсудить некие вопросы с несговорчивой сотрудницей.

При похищении Мария кричала и даже выбила стекло в салоне автомобиля. Из-за этого по пути в лес подельники связали конечности девушки бинтами.

После злоумышленница взяла нож и начала бить им по телу жертвы. Наибольшая часть ударов пришлась именно по лицу. Убийца целенаправленно пыталась изувечить жертву — несколько ударов пришлись на глаза. Затем Романова начала душить Соколову шарфом.

Позже экспертиза установила, что именно асфиксия стала причиной смерти. На теле убитой насчитали 24 ножевых ранения, пять из которых Романова нанесла уже после того, как Соколова скончалась.

Тело Марии оставили в лесополосе у деревни Агалатово. Романова так и не смогла объяснить следователям, почему тело ее жертвы было наполовину обгоревшим. Лишь через три дня изуродованные останки нашли волонтеры.

Любовь, ложь и одинаковые букеты

В центре этой драмы стоял мужчина по имени Евгений. Он умело манипулировал двумя женщинами, скрывая правду от каждой. Мария не знала о его семье весь первый год отношений. Позже Евгений лгал, обещая, что вскоре разведется. Якобы ему мешала влиятельная теща — полковник юстиции и к тому же он хотел дать сыну полноценную семью.

Мария верила, хотя друзья уговаривали ее уйти. Несколько раз она следовала этим советам, разрывала контакты с мужчиной и заводила новых партнеров. Некоторые даже предлагали ей замужество, но тут же на горизонте вновь появлялся Евгений.

Мать Марии Светлана отмечала в интервью на YouTube-канале Елены Погребижской особый цинизм Евгения. Он дарил жене и любовнице одинаковые подарки.

Именно фотография такого же букета в соцсетях жены стала для Марии последней каплей. Произошло это в День святого Валентина. К тому времени Мария уже почти год получала угрозы от законной жены любовника. Мария боялась, но не воспринимала их всерьез, считая, что интеллигентная женщина из семьи юристов не способна на убийство.

Евгений же продолжал играть роль жертвы обстоятельств. Друзья знали: он не был богат, даже путешествовал за счет Марии, но держался за семью жены ради статуса.

Могилу пытались сжечь

Следствие длилось пять лет. Елена сначала написала явку с повинной, подробно показав место преступления, но потом отказалась от показаний, ссылаясь на аффект. За время разбирательства сменилось четыре следователя.

На суде брат обвиняемой сыпал проклятия в сторону родственников жертвы. Только в 2019 году суд присяжных единогласно признал Елену виновной. Приговор — 12 лет колонии общего режима и выплата морального ущерба в 2,3 млн рублей. Через два года женщина вышла по УДО и до сих пор не выплатила матери жертвы компенсацию.

Соучастник Василий Шатрук получил шесть лет строгого режима. Евгений развелся с женой, пока та сидела в СИЗО, и забрал себе сына. В соцсетях он поставил статус «Все сначала».

Могила Марии после того, как ее убийца вышла на свободу, дважды подвергалась вандализму. Памятник поджигали и разбивали увесистым предметом. Евгений финансировал реставрацию.

Светлане пришлось почти 10 лет скрывать правду от собственной матери, бабушки Марии, боясь, что та не переживет это известие. Только недавно ей сказали, что внучка умерла.

«Я очень часто прокручиваю в голове все то, что произошло. Пытаюсь понять Елену, но всегда мои мысли сводятся к тому, что никогда бы в жизни, ни при каких обстоятельствах, я не смогла бы убить человека. И что меня поражает, что она не просто убила, а еще издевалась над телом. Зачем? Прошло уже столько лет со дня трагедии, но не было такого дня, чтобы я об этом не думала», — говорит Светлана.

