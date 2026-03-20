Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами

В Омске отправили в СИЗО местного жителя подозреваемого в растлении двух несовершеннолетних девочек. В смартфоне у подозреваемого нашли порно с участием малолетних. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном разбирательстве.

Мама пошла в полицию

Заявление в полицию на предполагаемого 48-летнего растлителя написала мать одной из пострадавших девочек. Она узнала о действиях педофила от дочери. Второй жертвой оказалась двоюродная сестра девочки.

«Жителя Омска обвинили в изготовлении порнографических материалов и насильственных действиях сексуального характера над двумя двоюродными сестрами 10 и 12 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных преступлений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы», — поделились в пресс-службе регионального управления СКР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Педофил приходил домой

В телефоне подозреваемого, изъятом при обысках, обнаружили множество порнографических материалов. Некоторые из них были сняты с привлечением несовершеннолетних.

Следователи установили, что противоправную деятельность подозреваемый вел с 2019 по 2025 годы. В том числе он растлевал девочек у них же дома, когда там не было родителей.

За участие в развратных действиях мужчина давал девочкам деньги, покупал игрушки и оплачивал товары в онлайн-магазинах. Параллельно с этим мужчина вел с девочками переписку в социальных сетях.

Непристойные предложения

В Следственном комитете пресс-релиз об этом разбирательстве дополнили рекомендациями в адрес родителей. В ведомстве советовали последним чаще общаться с детьми и предупреждать, как следует реагировать на непристойные обращения в Сети.

«Следователи напоминают родителям о необходимости постоянного контроля за общением детей в сети Интернет. Необходимо разъяснять несовершеннолетним, что существенной угрозой для подростков является распространение своих персональных данных, в том числе фотографий и видеофайлов интимного характера. Необходимо убедить подростка, что в случае, если ему поступают непристойные предложения, например обменяться откровенными фотографиями, нельзя идти на контакт с такими лицами, а надо сразу сообщить об этом родителям», — советуют в ведомстве.

