Пожизненное для душегуба: рецидивист изнасиловал и убил мать двоих детей

В Курской области уроженец Калуги получил пожизненный срок. Сначала он пытался расправиться с сожительницей, но в дело вмешался сосед. Тогда рецидивист отправился на поиски другой жертвы. NEWS.ru рассказывает, за что судили 37-летнего мужчину.

Нежданный клиент с молотком

Поздним вечером 15 мая в городе Железногорске 38-летняя сотрудница местного ателье заканчивала рабочий день. Внезапно на пороге появился 37-летний злоумышленник. В руках у него был молоток. Мужчина сначала надругался над потерпевшей, а после забил ее до смерти. Скрыться с места убийства он решил на машине жертвы.

«Злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов молотком по голове, в результате чего она скончалась на месте. После этого фигурант похитил принадлежавшие женщине два ноутбука, мобильный телефон, банковские карты и ключи от автомобиля, на котором скрылся с места преступления», — поделились в Следственном комитете.

В городских пабликах и Telegram-каналах писали, что погибшая была мамой двоих детей, 11 и 16 лет. В прошлом году ее муж погиб в ДТП. Женщина занималась пошивом одежды, выступала как аниматор. Местные жители объявляли сбор денег в помощь родным убитой, пишет «Типичный Железногорск».

Пытался убить сожительницу

Как позже выяснило следствие, днем ранее убийца жестоко избил свою 36-летнюю сожительницу, угрожая ей убийством. Только вмешательство соседа, вовремя появившегося на месте происшествия, спасло женщину от гибели.

Пытаясь скрыться от силовиков, преступник добрался до Курска. Там его автомобиль был опознан сотрудниками Госавтоинспекции. При попытке бегства он не справился с управлением и врезался во встречную машину. На месте ДТП злоумышленник был задержан. Выяснилось, что машиной он управлял в пьяном состоянии.

Получил пожизненное

Известно, что это преступление было не первым в криминальном списке калужанина. Установлено, что мужчина ранее отбывал наказание за убийство близкого родственника. Это в итоге повлияло на назначенное ему наказание.

Суд приговорил уроженца Калуги к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Два первых года он проведет в тюрьме. Кроме того, в пользу потерпевших с преступника взыскали 6,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Местные СМИ отмечают, что в последний раз Курский областной суд назначал пожизненное заключение 22 года назад.

