«Пензенский Чикатило». История детоубийцы, державшего в страхе целый город

Несколько месяцев в Пензе орудовал маньяк-педофил. Убийца, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей и даже состоявший на учете у психиатра, в буквальном смысле охотился на оставленных без присмотра детей. Кем он был и что с ним стало — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств детей в Пензе

Свои нападения «пензенский Чикатило», как впоследствии назвали маньяка, начал еще в 1980-е, а в 1991 году стали происходить убийства. Всего от рук душегуба погибли четыре ребенка. Извращенец высматривал в разных районах города детей разного пола и возраста, которые играли на улице или во дворах. Он заводил с жертвами разговоры и под разными предлогами заманивал их в безлюдные места, где убивал, а затем осквернял трупы, совершая с ними половой акт.

Первое убийство случилось 11 апреля 1991 года. Жертвой педофила стал семилетний мальчик, которого маньяк заманил на стройку, где задушил и изуродовал его тело.

Второе преступление произошло 5 июня того же года. Маньяк познакомился с группой детей и даже помог им распутать прыгалку, а затем пригласил пойти с ним за конфетами. На предложение откликнулась девятилетняя девочка. Воспользовавшись ее доверчивостью, злодей затащил ребенка в кусты возле железной дороги, где заколол и надругался над трупом.

Третье убийство произошло менее чем через две недели. Маньяк заприметил на детской площадке четырехлетнего мальчика, который играл с другими детьми. Чтобы увести ребенка с собой, преступник прождал два с половиной часа, пока мальчик не остался один. Далее он пообещал жертве показать котенка и уговорил проехать на общественном транспорте. Оказавшись в другой части города, злодей задушил мальчика и искромсал ножом.

Последнее убийство случилось 15 августа 1991 года. В тот день подвыпивший маньяк гулял по Пензе и заприметил на улице шестилетнюю девочку. На этот раз он не стал втираться в доверие и заманивать куда-то, а проследил за ней до квартиры. Через некоторое время он позвонил в дверь. Девочка открыла ему, преступник попросил воды и прошел в жилище. Поняв, что в доме больше никого нет, он убил и надругался над телом ребенка, а затем ушел, прихватив с собой драгоценности.

Как удалось поймать пензенского маньяка

Весной и летом 1991 года жители Пензы пребывали в панике. Они боялись отпускать детей на улицу, заваливая милицию заявлениями и обращениями.

«К расследованию привлекли огромные силы. Ежедневно на дежурство в течение всего дня, разумеется, в штатском, выходили более 300 сотрудников милиции. Наши люди выступали по телевидению и просили, чтобы взрослые не оставляли несовершеннолетних детей без присмотра. Но тем не менее, когда поздно возвращался домой, сам не раз видел безнадзорных малышей, играющих во дворах», — вспоминал в комментарии местной газете «Молодой ленинец» Сергей Ильин, работавший в 1991 году следователем по особо важным делам.

После убийства четырехлетнего мальчика милиция нашла свидетельницу — пенсионерку, которая видела, как какой-то молодой человек вел за руку упиравшегося ребенка. Женщина подумала, что ничего страшного — наверное, отец ведет домой сынишку, который не хочет уходить с игровой площадки.

Милиция искала маньяка по всем отработанным протоколам, в том числе проверяя тех, кто раньше привлекался к уголовной ответственности по подобным преступлениям и состоял на учете у психиатра. Не обошли стороной, кстати, и реального убийцу, но тот почему-то не вызвал подозрений.

А попался маньяк благодаря тому, что в буквальном смысле забыл на месте четвертого убийства авоську с документами. Паспорт с чужими вещами, который милиционеры нашли на месте трагедии, принадлежал ученику токаря местного подшипникового завода, 20-летнему Андрею Кулакову, которого арестовали в тот же день. Его биография полностью подпадала под портрет искомого маньяка: молодой человек был ранее судим за педофилию и состоял на учете в психбольнице.

Что известно о детстве «пензенского Чикатило»

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Андрей Кулаков родился 11 октября 1970 года в Пензе. С детства жил в неблагополучной обстановке. Его родители развелись и не занимались воспитанием детей. Вместе со старшим братом будущий серийный убийца жил у бабушки. Позднее брат Андрея Кулакова совершил суицид после того, как убил собственную жену.

В школе Кулаков учился средне, подвергался травле, был замкнутым и необщительным. Чтобы дать отпор своим обидчикам, он стал посещать секцию восточных единоборств, а также занимался спортивной стрельбой.

С ранних лет Андрей Кулаков проявлял различные сексуальные девиации: подглядывал за обнаженными женщинами и, по некоторым данным, сношался с трупами животных. С подросткового возраста стал совершать преступления против детей.

За что маньяка судили до того, как он начал убивать

В сентябре 1987 года, учась в школе, Кулаков завел малолетнюю девочку в школьную уборную и стал домогаться. Через два месяца заманил в туалет мальчика и изнасиловал его там. В марте 1988 года Кулакова задержали и вскоре осудили на один год лишения свободы условно, а также поставили на учет в Пензенскую областную психиатрическую больницу.

По окончании условного срока Андрея Кулакова забрали армию, где он конфликтовал с сослуживцами. Вскоре медкомиссия поставила ему диагноз «психопатия с неустойчивой компенсацией», после чего будущего маньяка демобилизовали.

В 1990 году, вернувшись с военной службы, он вновь стал нападать на детей и совершил покушение на убийство семилетней девочки, которую изнасиловал и попытался задушить, но она выжила. Последующие известные следствию нападения уже заканчивались гибелью детей. Во время серии убийств в Пензе летом 1991 года участковый проверял Кулакова, но вместо детальной проверки ограничился формальными вопросами.

Кулаков не имел профессионального образования и после армии занимался случайными заработками. Долго на одном месте он не задерживался из-за прогулов и пристрастия к алкоголю.

Что стало с маньяком после поимки

Как вспоминал бывший следователь Сергей Ильин, после задержания Андрей Кулаков «сразу стал отрицать обвинение в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки»: «По его версии, он весь день выпивал вместе с товарищем. Якобы потом пришла супруга приятеля и устроила скандал. Пришлось уходить, а на улице водитель красных „Жигулей“ предложил Андрею вина, но после выпитого стакана Кулаков потерял сознание, а очнулся в трусах, майке и носках на берегу Суры <…>. Пошел к тетке, у нее оделся и отправился домой».

Но через какое-то время Кулаков, которого «приперли к стенке» неопровержимыми доказательствами его вины, стал сознаваться в содеянном и в деталях рассказывать следствию обстоятельства убийств.

Его отправили в психбольницу, чтобы выяснить степень душевного здоровья. Специалисты выявили у маньяка «ранневозрастное поражение головного мозга» со склонностью к садизму, педофилии, зоофилии и некрофилии.

Говорят, что Кулаков очень боялся смертной казни и умолял врачей оставить его в психлечебнице, предлагая испытывать на нем лекарства от СПИДа и других смертельных заболеваний. Но судмедэкспертиза в институте имени Сербского сочла, что преступления убийца совершал, будучи вменяемым, а значит, подлежал уголовной ответственности.

В 1994 году Пензенский областной суд признал Андрея Кулакова виновным в серии убийств и изнасилований детей. Маньяку назначили наказание в виде расстрела. Смертный приговор привели в исполнение 28 февраля 1995 года.

