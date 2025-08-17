Насиловал мальчиков, отрезал гениталии. Женщина-маньяк кошмарила всю Россию

В Поволжье почти год орудовал маньяк, который жестоко убивал и насиловал малолетних мальчиков. После поимки он сбежал из психлечебницы и взялся за старое. Кем был педофил, как его толкали на злодейства «голоса в голове» и что с ним стало — в материале NEWS.ru.

Сколько детей стали жертвами куйбышевского педофила

Первое убийство произошло в Куйбышеве (ныне — Самара) в конце июля 1974 года. Жертвой маньяка стал восьмилетний школьник. В день гибели он играл во дворе дома, к нему подошел молодой человек в спортивном костюме и предложил прогуляться до леса за орехами. Труп ребенка с признаками сексуального насилия нашли на следующий день в двух километрах от поселка Управленческий.

«В ходе первичного осмотра на трупе выявлены следы удушения, а также обнаружена ампутация полового члена орудием, похожим на нож или лезвие бритвы. По факту убийства и мужеложства районной прокуратурой возбуждено уголовное дело», — говорилось в материалах уголовного дела.

Следующие два убийства произошли в последний летний месяц 1974 года. Сначала 8 августа маньяк увел со двора пятилетнего мальчика в селе Ягодном неподалеку от Тольятти. Предложив мальчику конфету, злодей завел его в лес, изнасиловал и задушил. После этого исколол тело ножом, отрезал половые органы и забрал с собой. Труп несчастного ребенка обнаружили только через две недели.

В этот же день (по другим данным, 11 августа) произошло убийство семилетнего мальчика, который с матерью и бабушкой собирался за город. Когда ребенок попросился в туалет перед дорогой, маньяк увел его с автостанции Тольятти, чтобы «показать птичку», и задушил в кустах неподалеку от вокзала. Поскольку рядом было много людей, педофил не успел отрезать половой орган жертвы, сбежал и затаился на несколько месяцев.

Последнее убийство случилось 17 июня 1975 года. В районе дачного поселка Горелый Хутор под Куйбышевом маньяк повстречал двух мальчиков и предложил им покататься с ним на велосипеде. Один из них отказался, а второй согласился. Заманив 11-летнего школьника в безлюдное место, педофил изнасиловал и задушил его, а затем несколько раз ударил труп ножом. После этого он оттащил убитого вглубь леса, завалил хворостом и поджег.

Еще один эпизод произошел 20 апреля 1975 года. В тот день маньяк пытался задушить семилетнего ребенка в Куйбышеве. Он завел мальчика в лесопосадки и попробовал раздеть, но тот стал кричать и этим спас себе жизнь. Извращенец попытался задушить жертву, но крики услышали двое мужчин, которые спугнули маньяка, хотя схватить его не смогли — педофил умчался с места преступления на велосипеде.

Как искали поволжского охотника на детей

Когда стало понятно, что в регионе действует серийный маньяк, сыщики безуспешно проверили тысячи людей, ранее судимых и стоящих на учете у психиатров. Как выяснилось позже, убийца находился в их поле зрения, но участковый проявил халатность и просто не дошел до его дома.

Во время поисков педофила тольяттинский оперативник Гронид Симаков вышел на след «тайного сообщества» гомосексуалов. Как рассказывал в программе «Следствие вели...» Леонид Каневский, представители этой неформальной группы «обменивались тайными знаками: руки в замок на уровне паха и игривые покачивания». Таких людей было несколько десятков, и первоначально силовики думали, что кто-то из них мог быть маньяком.

Среди тольяттинских геев, попавших в поле зрения оперативников, оказался школьный учитель физики, который вел себя подозрительно. Например, он неоднократно под разными предлогами уходил из школы в рабочее время, в том числе и в тот день, когда произошло одно из убийств.

Просидев несколько недель в изоляторе, педагог признался в двух убийствах, которые в реальности совершил маньяк. Он охотно придумывал, как издевался над детьми, желая скорее уйти из жизни, так как была раскрыта его сексуальная ориентация. Он даже дважды пытался безуспешно совершить суицид в камере и написал предсмертное письмо.

Изучив показания мужчины, Гронид Симаков понял, что учитель физики не причастен к страшным злодействам. Но милицейское начальство уже доложило в Москву о поимке маньяка и стало давить на тольяттинского оперативника. В итоге невиновного пришлось отпустить, тем более что разгуливающий на свободе убийца продолжал убивать детей.

Выживший после нападения маньяка в апреле 1975 года мальчик попытался помочь составить портрет преступника. Лица преступника он не запомнил, зато сообщил милиционерам, что у того были широко оттопыренные уши. Эту же деталь сообщил и друг потерпевшего, который видел, как мужчина куда-то уводил школьника.

Через какое-то время нашлась женщина, которая видела, как некий парень вел в лесополосу маленького мальчика. Свидетельница описала его как худосочного и прыщавого подростка, которому на вид около 15 лет. На сей раз удалось составить фоторобот, его размножили и разослали по региону. Подозреваемого стали искать по детским комнатам милиции.

Как нашли куйбышевского маньяка

Задержали педофила случайно. Как вспоминал ветеран Управления МВД по Самарской области Василий Спирин, однажды они с коллегой ехали на машине и встретили на дороге голосующего молодого человека. Когда парня подбросили до нужного места, тот решил расплатиться с ними женской брошкой. Милиционеров это насторожило, они подумали, что украшение может быть краденым.

Пассажиром оказался 18-летний житель Куйбышева Владимир Усов. Его доставили в ближайший отдел милиции. При обыске у парня нашли страницу из глянцевого журнала с изображением Мадонны, кормящей грудью обнаженного младенца. Тут у Василия Спирина возникло предположение, что молодой человек может быть убийцей детей, к тому же он подходил под описание маньяка — выглядел намного младше своего возраста.

На допросе Усов признался, что действительно убивал мальчиков и издевался над ними. Также он рассказал, что на преступления его толкали «голоса в голове».

Помимо убийств, задержанный сознался в мелких кражах. Например, в 1974 году он забрался ночью в сберкассу и украл оттуда кем-то забытые 5,5 рубля, при этом не покусившись на сейфы. А после этого глубокой ночью проник в одно из кафе Куйбышева, вскрыл 13 трехлитровых банок со сливовым и восемь банок — с березовым соком. Напитки он вылил на пол, а с собой забрал кекс «Волжский», пачку печенья, сигареты и консервный ключ.

Что известно о маньяке

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», родился Владимир Усов в 1957 году в Куйбышеве, рос он в неблагополучной пьющей семье. В пятом классе бросил школу и стал убегать из дома. Тогда же у будущего маньяка проявились первые странности в поведении: он стал недоверчивым и подозрительным, а также называл себя женским именем.

В какое-то время Усов стал испытывать слуховые галлюцинации: голоса в голове «диктовали» ему, что надо делать. А в возрасте 14 лет впервые попал в психиатрическую лечебницу, где ему поставили диагноз «шизофрения в параноидальной форме». Парень получил вторую группу инвалидности и стал получать пенсию.

Когда Усову исполнилось 17 лет, голоса начали «призывать» его к сексуальному насилию над мальчиками. В итоге он совершил нападение на пятерых детей, четверо из которых погибли.

Что стало с педофилом после поимки

После задержания Владимира Усова отправили на судмедэкспертизу. Специалисты московского института имени Сербского пришли к однозначному выводу: маньяк невменяем. В июне 1977 года коллегия Куйбышевского областного суда постановила направить Усова на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа для особо опасных душевнобольных и отправила в Казань.

Находясь в стационаре, Усов пытался совершить однополые сексуальные контакты с другими пациентами. В 1996 году медики постановили, что маньяк уже не представляет особой опасности для общества, его перевели на бессрочное лечение в психиатрическую больницу в Самаре с более мягкими условиями изоляции. Там во время визита матери Владимир Усов совершил побег, захватив у нее сумочку с деньгами и ключами от квартиры. Беглец побывал дома, а затем отправился на поиски новых жертв. Он увел двух детей возле одного из самарских торговых центров и отправился с ними в укромное место, но сбежавшего пациента спугнули и не дали совершить новые преступления.

Побродив по городу, Усов как ни в чем не бывало вернулся домой, где его поймали прямо у подъезда. У маньяка нашли порнографические журналы, которые он успел где-то раздобыть за время побега. После повторной поимки Владимира Усова вновь отправили в психиатрическую больницу закрытого типа, где он умер в 2006 году.

