29 декабря 2025 в 02:34

«Будет помогать»: Трамп рассказал о щедром предложении Путина по Украине

Трамп сообщил о предложенной Путиным помощи в восстановлении Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности России оказать помощь в восстановлении Украины после урегулирования конфликта, передает CNN. По словам американского лидера, его российский коллега Владимир Путин выразил эту позицию в ходе их телефонного разговора. Трамп назвал его «очень щедрым» в вопросах содействия Киеву.

Отвечая на соответствующий вопрос во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подтвердил намерения Москвы. Он подчеркнул, что состоявшийся 28 декабря телефонный диалог с Путиным был весьма продуктивным. Американский лидер уточнил, что российская помощь может касаться поставок энергоносителей и электроэнергии на выгодных для Украины условиях.

Россия будет помогать. <…> Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет [поставок] энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам, — констатировал президент США.

Ранее Трамп положительно оценил итоги важных дипломатических контактов, состоявшихся 28 декабря. По завершении переговоров с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что встреча была «замечательной», а двухчасовой телефонный разговор с Путиным и вовсе был «прекрасным».

