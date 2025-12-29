Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 01:13

«Замечательная встреча»: Трамп дал оценку переговорам с Зеленским

Трамп назвал замечательными свои переговоры с Зеленским и звонок Путину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / Admedia/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп положительно оценил итоги важных дипломатических контактов, состоявшихся 28 декабря. По завершении переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что встреча была «замечательной», а двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и вовсе был «прекрасным».

У нас состоялась замечательная встреча, мы очень многое обсудили. Как вы знаете, я провел прекрасный телефонный разговор с президентом Путиным, который длился более двух часов. Мы обсудили множество позиций, — сказал американский лидер на совместной с Зеленским пресс-конференции.

Эти заявления прозвучали после того, как двусторонние переговоры Трампа и Зеленского завершились спустя два часа за закрытыми дверями. Затем лидеры провели телефонный разговор с европейскими коллегами.

Конкретные договоренности или сдвиги по украинскому урегулированию пока не озвучены. Однако общий тон выступления Трампа был выдержан в духе оптимизма и продуктивности.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что не устанавливает никаких крайних сроков для достижения мирного урегулирования на Украине. Эта краткая реплика отражает прагматичный и не связанный временными рамками подход Вашингтона к одному из ключевых международных кризисов.

Дональд Трамп
переговоры
оценки
итоги
