Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 04:38

НАТО начало использовать насекомых-киборгов для разведки

DNA: немецкая компания представила НАТО жуков-киборгов для разведки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкая оборонная компания начала поставки программируемых жуков-киборгов вооруженным силам стран НАТО, передает Defense News Army. Отмечается, что технологии уже поступили заказчикам, включая Бундесвер, и успешно прошли испытания в Европе и США.

Речь идет о биогибридных системах, где насекомые служат мобильной платформой, уточнили в источнике. Они оснащаются электронными рюкзаками с камерами и датчиками, а оператор управляет ими с помощью электрических импульсов.

Разработка предназначена для разведки в городских условиях и подземных коммуникациях. В компании отмечают, что технологию можно масштабировать за счет разведения насекомых, а не заводского производства.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулировал воздушное пространство над акваторией Черного моря. Согласно сведениям мониторингового сервиса, борт вылетел с аэродрома в Румынии.

До этого Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что воздушное пространство РФ мог нарушить американский самолет-разведчик, целенаправленно изучавший реакцию российских средств ПВО. По мнению эксперта, масштаб и траектория полета свидетельствуют о провокационном характере миссии.

технологии
разведки
НАТО
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Побег из СССР, онкология, хоспис в США: как жила и умерла дочь Сталина
Нутрициолог рассказала, какие продукты помогают замедлить старение
Азаров объяснил, почему словам Киева нельзя верить
Суд признал экстремистским кавер на песню «Сигма-бой»
Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 28 февраля
Названы суточные потери ВСУ на всех направлениях
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 февраля
Молодежь начала считать написание слова «вы» с большой буквы лизоблюдством
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Раскрыта новая датель об убийстве Кивы
Доведут до инфаркта: мошенники повесили на москвичку кредит на маркетплейсе
Мошенники притворяются сотрудниками Красного Креста для обмана семей бойцов
Байден озвучил странный факт о своем общении с Путиным
НАТО начало использовать насекомых-киборгов для разведки
Стало известно, почему переговоры по Украине перенесли в Абу-Даби
В школьных учебниках Молдавии восхваляют планы Гитлера
Американский музыкант Нил Седака умер в возрасте 86 лет
В России перенесли дату выплаты пенсии в марте
Зеленский не нужен. Буданов, Усик, Залужный: Украину возглавит картель?
Заслуженный юрист России предложил решение для споров о приватизации
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Общество

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.