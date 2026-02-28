НАТО начало использовать насекомых-киборгов для разведки

Немецкая оборонная компания начала поставки программируемых жуков-киборгов вооруженным силам стран НАТО, передает Defense News Army. Отмечается, что технологии уже поступили заказчикам, включая Бундесвер, и успешно прошли испытания в Европе и США.

Речь идет о биогибридных системах, где насекомые служат мобильной платформой, уточнили в источнике. Они оснащаются электронными рюкзаками с камерами и датчиками, а оператор управляет ими с помощью электрических импульсов.

Разработка предназначена для разведки в городских условиях и подземных коммуникациях. В компании отмечают, что технологию можно масштабировать за счет разведения насекомых, а не заводского производства.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулировал воздушное пространство над акваторией Черного моря. Согласно сведениям мониторингового сервиса, борт вылетел с аэродрома в Румынии.

До этого Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что воздушное пространство РФ мог нарушить американский самолет-разведчик, целенаправленно изучавший реакцию российских средств ПВО. По мнению эксперта, масштаб и траектория полета свидетельствуют о провокационном характере миссии.