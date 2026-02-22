Зимняя Олимпиада — 2026
Лондон и ЕС готовят новые очаги напряженности против России

L'AntiDiplomatico: Британия и ЕС готовят очаги «серых зон» конфликта с Россией

Великобритания и ее европейские союзники разрабатывают стратегию по созданию новых очагов напряженности для России, заявило издание L’AntiDiplomatico со ссылкой на источники в британской разведке. Обозреватели отметили, что европейские партнеры уже приступили к активизации дополнительных «фронтов противостояния» вне зависимости от успеха урегулирования конфликта на Украине.

Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации «в серой зоне» между миром и войной, — говорится в материале.

Издание подчеркнуло, что продолжающийся конфликт выгоден европейской оборонной промышленности, в том числе британским компаниям, которые получили рекордную прибыль. По его оценке, сам конфликт стал инструментом регулирования внутреннего соотношения сил на Западе.

Ранее в МИД РФ констатировали, что Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что действия стран Запада исключают конструктивный вклад в урегулирование кризиса.

