14 марта 2026 в 18:16

Пенсионер отдал мошенникам более 10,4 млн рублей в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мошенники развели 83-летнего москвича на более чем 10,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Мужчине позвонили якобы из организации, где он работал, и сообщили о возможной утечке информации.

Чтобы обеспечить выполнение своего плана, злоумышленники отправили пенсионеру курьером сотовый телефон с заранее подготовленной SIM-картой и установленными программами. Мужчина ничего не сказал родственникам и друзьям, беспрекословно выполняя требования злоумышленников.

Пенсионер выполнял все указания звонивших, и, когда его переключили на лжеспециалиста банка, он снял свои сбережения якобы для размещения их на «основном счете», поместил в банковскую ячейку, а затем передал сообщнице аферистов, выступавшей в роли курьера, — говорится в сообщении.

Ранее представители платформы «Мошеловка» Народного фронта заявили, что мошенники начали выступать в роли посредников по оформлению загранпаспортов, выманивая сканы документов для создания электронных кошельков и вывода украденных средств. Злоумышленники предлагают услуги по ускоренному получению паспорта, замене документа или оформлению визы в любую страну.

До этого сообщалось, что мошенники массово переходят на схему «обратного звонка». Жертве приходит сообщение о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

