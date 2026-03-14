Пенсионер отдал мошенникам более 10,4 млн рублей в Москве

Мошенники развели 83-летнего москвича на более чем 10,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Мужчине позвонили якобы из организации, где он работал, и сообщили о возможной утечке информации.

Чтобы обеспечить выполнение своего плана, злоумышленники отправили пенсионеру курьером сотовый телефон с заранее подготовленной SIM-картой и установленными программами. Мужчина ничего не сказал родственникам и друзьям, беспрекословно выполняя требования злоумышленников.

Пенсионер выполнял все указания звонивших, и, когда его переключили на лжеспециалиста банка, он снял свои сбережения якобы для размещения их на «основном счете», поместил в банковскую ячейку, а затем передал сообщнице аферистов, выступавшей в роли курьера, — говорится в сообщении.

Ранее представители платформы «Мошеловка» Народного фронта заявили, что мошенники начали выступать в роли посредников по оформлению загранпаспортов, выманивая сканы документов для создания электронных кошельков и вывода украденных средств. Злоумышленники предлагают услуги по ускоренному получению паспорта, замене документа или оформлению визы в любую страну.

До этого сообщалось, что мошенники массово переходят на схему «обратного звонка». Жертве приходит сообщение о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить.