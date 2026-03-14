США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства

Палестинский актер Малхис пропустит вручение «Оскара» из-за запрета Трампа

Мотаз Малхис Мотаз Малхис Фото: IMAGO/MPG/imago-images.de/Global Look Press
Палестинский актер Мотаз Малхис заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что не сможет присутствовать на церемонии вручения «Оскара» из-за запрета на въезд в США, введенного главой Белого дома Дональдом Трампом, что причиняет ему боль. Фильм «Голос Хинд Раджаб» о пятилетней девочке, убитой в Газе в 2024 году, номинирован на премию в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Мне не разрешают въезжать в Соединенные Штаты из-за моего палестинского гражданства, — говорится в сообщении.

Ранее российские туристы не смогли вылететь рейсом Emirates с Мальдив в Дубай из-за своего гражданства. Им отказали в посадке даже при наличии свободных мест. Оставшиеся пассажиры вынуждены самостоятельно искать жилье, так как внутрь терминала их не пускают под предлогом, что они мешают проходу других людей. Туристы оказались в затруднительном положении на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, в пресс-службе УФСБ России по Курганской области рассказали, что уроженку Украины лишили российского гражданства из-за действий, угрожающих национальной безопасности. Женщина переехала в Россию в 2013 году, работала на оборонном предприятии, где отвечала за хранение секретной документации, а также открыто выступала против спецоперации и переписывалась с украинскими националистами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры атаки на Citibank в Дубае
Власти Белгорода пошли навстречу гражданам в вопросе отопления
Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Лепс заявил о завершении карьеры, но с одним нюансом
«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко
Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России
Скончалась известная артистка из фильма «Гостья из будущего»
Раскрыты подробности о мошеннике, убившем предпринимательницу в Москве
Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну
Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады
США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа
Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине
В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ
Мошенники убили женщину в Москве
Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ
В Британии заговорили об экологической катастрофе из-за США
Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки
«Уши торчат»: Сийярто заявил о провале Киева на брифинге по поводу «Дружбы»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

