Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По словам дипломата, действия стран Запада исключают конструктивный вклад в урегулирование, сообщает ТАСС.
Их нынешняя позиция заключается в том, чтобы боевые действия на территории Украины продолжались как можно дольше, — сказал замминистра.
Ранее британский журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского сужается пространство для маневра в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, Киев, хоть и с неохотой, начал постепенно идти на уступки перед Москвой. Журналист обратил внимание, что общие контуры возможного соглашения уже просматриваются — территориальные уступки от Украины в обмен на определенные гарантии безопасности от Запада.
До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов продвигает интересы США и выражает позицию главы Белого дома, выступающего за мирное разрешение конфликта. По его мнению, в Киеве сейчас идет противостояние между американской и британской разведками.