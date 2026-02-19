Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 10:03

В МИД России оценили позицию Европы по кризису на Украине

Замглавы МИД Грушко: Европа хочет продолжения боевых действий на Украине

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По словам дипломата, действия стран Запада исключают конструктивный вклад в урегулирование, сообщает ТАСС.

Их нынешняя позиция заключается в том, чтобы боевые действия на территории Украины продолжались как можно дольше, — сказал замминистра.

Ранее британский журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского сужается пространство для маневра в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, Киев, хоть и с неохотой, начал постепенно идти на уступки перед Москвой. Журналист обратил внимание, что общие контуры возможного соглашения уже просматриваются — территориальные уступки от Украины в обмен на определенные гарантии безопасности от Запада.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов продвигает интересы США и выражает позицию главы Белого дома, выступающего за мирное разрешение конфликта. По его мнению, в Киеве сейчас идет противостояние между американской и британской разведками.

Александр Грушко
МИД России
Украина
Европа
