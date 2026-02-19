В МИД России оценили позицию Европы по кризису на Украине Замглавы МИД Грушко: Европа хочет продолжения боевых действий на Украине

Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По словам дипломата, действия стран Запада исключают конструктивный вклад в урегулирование, сообщает ТАСС.

Их нынешняя позиция заключается в том, чтобы боевые действия на территории Украины продолжались как можно дольше, — сказал замминистра.

Ранее британский журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского сужается пространство для маневра в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, Киев, хоть и с неохотой, начал постепенно идти на уступки перед Москвой. Журналист обратил внимание, что общие контуры возможного соглашения уже просматриваются — территориальные уступки от Украины в обмен на определенные гарантии безопасности от Запада.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов продвигает интересы США и выражает позицию главы Белого дома, выступающего за мирное разрешение конфликта. По его мнению, в Киеве сейчас идет противостояние между американской и британской разведками.