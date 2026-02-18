Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 21:18

В Британии заявили, что у Зеленского сужается пространство для маневра

Spectator: у Зеленского сужается пространство для маневра на мирных переговорах

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

У президента Украины Владимира Зеленского сужается пространство для маневра в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта, заявил журналист Оуэн Мэтьюз в статье для британского издания Spectator. По его мнению, Киев, хоть и с неохотой, начал постепенно идти на уступки перед Москвой.

Россия ясно дала понять, что не отступит от своих жестких требований. [Президент США Дональд] Трамп теряет терпение в ожидании заключения сделки. Украина постепенно, пусть неохотно и с перебоями, но склоняется к уступкам. Европа, несмотря на то что взяла на себя финансирование и вооружение Киева, даже не участвует в переговорах, — говорится в материале.

Журналист обратил внимание, что общие контуры возможного соглашения уже просматриваются — территориальные уступки от Украины в обмен на определенные гарантии безопасности от Запада. При этом, отметил он, в политических кругах Киева ходят слухи, что секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия настроены на сделку с Москвой куда решительнее, чем сам Зеленский. Является ли это реальным расколом или продуманной игрой — вопрос, по словам Мэтьюза, пока открытый.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Буданов продвигает интересы США и выражает позицию главы Белого дома, выступающего за мирное разрешение конфликта. По его мнению, в Киеве сейчас идет противостояние между американской и британской разведками, чьи цели кардинально различаются.

Европа
Великобритания
журналисты
мнения
уступки
Украина
мирные переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поддержал Кубу в трудный час
Замглавы Новороссийска задержали
Атомный ледокол «Сибирь» экстренно вышел в Финский залив
В Москве в автомобиле взорвался газовый баллон
Россиянин рискнул жизнью ради спасения тонущего в океане животного
Российская ПВО уничтожила больше сотни вражеских БПЛА за несколько часов
Бумажные квитанции уйдут в прошлое. Что готовят россиянам в сфере ЖКХ
«Москва слезам не верит», пост об СВО, театр: как живет Анна Невская
«Тяжелые, но деловые». РФ и Украина провели переговоры в Женеве: что дальше
Юрист оценил шансы аннулировать брачный договор Седоковой
Во Франции заявили об очередной «краже века»
На Олимпиаде развернули российский флаг на 15 минут
Раскрыто, как изменилась жизнь на Кубе после энергетических санкций
В Госдуме заметили важный сигнал на переговорах по Украине в Женеве
Орбан раскрыл, каких целей добивается Зеленский через блокировку «Дружбы»
ЦАХАЛ провела зачистку двух поселков в Сирии
Путин пообещал Набиуллиной задать один «вопросик»
В Британии заявили, что у Зеленского сужается пространство для маневра
Высоцкая, фиктивный брак, новые фильмы: как живет актер Анатолий Кот
Стало известно, когда Путину доложат итоги переговоров в Женеве
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.