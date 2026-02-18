В Британии заявили, что у Зеленского сужается пространство для маневра Spectator: у Зеленского сужается пространство для маневра на мирных переговорах

У президента Украины Владимира Зеленского сужается пространство для маневра в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта, заявил журналист Оуэн Мэтьюз в статье для британского издания Spectator. По его мнению, Киев, хоть и с неохотой, начал постепенно идти на уступки перед Москвой.

Россия ясно дала понять, что не отступит от своих жестких требований. [Президент США Дональд] Трамп теряет терпение в ожидании заключения сделки. Украина постепенно, пусть неохотно и с перебоями, но склоняется к уступкам. Европа, несмотря на то что взяла на себя финансирование и вооружение Киева, даже не участвует в переговорах, — говорится в материале.

Журналист обратил внимание, что общие контуры возможного соглашения уже просматриваются — территориальные уступки от Украины в обмен на определенные гарантии безопасности от Запада. При этом, отметил он, в политических кругах Киева ходят слухи, что секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия настроены на сделку с Москвой куда решительнее, чем сам Зеленский. Является ли это реальным расколом или продуманной игрой — вопрос, по словам Мэтьюза, пока открытый.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Буданов продвигает интересы США и выражает позицию главы Белого дома, выступающего за мирное разрешение конфликта. По его мнению, в Киеве сейчас идет противостояние между американской и британской разведками, чьи цели кардинально различаются.