14 марта 2026 в 14:00

Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол

Военэксперт Потапов сравнил учения армии Британии с игрой в страйкбол

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подготовка британских военных к возможному конфликту с Россией на полигоне в Уилтшире представляет собой игру в страйкбол на уровне Минобороны, заявил разработчик систем РЭБ Игорь Потапов в беседе с информационной службой «Вести». Эксперт подчеркнул, что отработанный механизм штурма одноэтажного строения не имеет отношения к условиям современных вооруженных конфликтов.

Они, по сути, отработали механизм штурма жилой застройки, причем одноэтажного строения. То есть это даже не большие катакомбы, подвалы или что-то еще. Это просто по факту игра в страйкбол на уровне Министерства обороны европейских стран, — сказал он.

Ранее пресс-служба Вооруженных сил Норвегии сообщила, что Североатлантический альянс проводит учения Cold Response 2026 с участием 25 тыс. военных из 14 стран на севере Норвегии, Финляндии и Швеции рядом с границей России с 9 по 19 марта. Цель маневров — укрепить способность Норвегии и союзников к коллективной обороне.

Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм допускает размещение ядерного оружия в случае введения военного положения. Власти страны готовы на все ради обеспечения выживания королевства, добавил он.

Великобритания
учения
страйкболисты
игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетический коллапс охватил Киевскую область на фоне взрывов
Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение
Российские «Герани» поразили места запуска БПЛА в районе Перемоги
США резко снизили плату за отказ от гражданства
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж
Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме
Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае
Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор
США возобновят добычу нефти на своем шельфе
Погода в Москве в воскресенье, 15 марта: ждать ли рекордного тепла и ливней
Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта
Убийц антибиотиков нашли в озере с питьевой водой для миллионов людей
Шедший в Россию греческий танкер стал жертвой неизвестных сил
«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны
Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол
В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

