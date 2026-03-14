Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол

Подготовка британских военных к возможному конфликту с Россией на полигоне в Уилтшире представляет собой игру в страйкбол на уровне Минобороны, заявил разработчик систем РЭБ Игорь Потапов в беседе с информационной службой «Вести». Эксперт подчеркнул, что отработанный механизм штурма одноэтажного строения не имеет отношения к условиям современных вооруженных конфликтов.

Они, по сути, отработали механизм штурма жилой застройки, причем одноэтажного строения. То есть это даже не большие катакомбы, подвалы или что-то еще. Это просто по факту игра в страйкбол на уровне Министерства обороны европейских стран, — сказал он.

Ранее пресс-служба Вооруженных сил Норвегии сообщила, что Североатлантический альянс проводит учения Cold Response 2026 с участием 25 тыс. военных из 14 стран на севере Норвегии, Финляндии и Швеции рядом с границей России с 9 по 19 марта. Цель маневров — укрепить способность Норвегии и союзников к коллективной обороне.

Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм допускает размещение ядерного оружия в случае введения военного положения. Власти страны готовы на все ради обеспечения выживания королевства, добавил он.