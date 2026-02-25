Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:47

Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем

Самолет Bombardier ARTEMIS II замечен в небе над Черным морем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над акваторией Черного моря, о чем свидетельствуют данные Flightradar24. Согласно сведениям мониторингового сервиса, борт вылетел с аэродрома в Румынии.

Bombardier ARTEMIS II представляет собой модифицированный бизнес-джет Challenger 650, адаптированный для ведения дальней и высокоточной радиоэлектронной разведки. Самолет способен работать на высоте более 12 километров и вести разведку на значительном удалении.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что воздушное пространство РФ мог нарушить американский самолет-разведчик, целенаправленно изучавший реакцию российских средств ПВО. По мнению эксперта, масштаб и траектория полета свидетельствуют о провокационном характере миссии.

Кроме того, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что в Финляндии регулярно отмечаются полеты разведывательной авиации НАТО вблизи российских рубежей. Дипломат подчеркнул, что воздушное пространство страны «плотно освоили» американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

самолеты
США
Черное море
разведка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов
«В "Спартаке" все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.