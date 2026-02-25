Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем Самолет Bombardier ARTEMIS II замечен в небе над Черным морем

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над акваторией Черного моря, о чем свидетельствуют данные Flightradar24. Согласно сведениям мониторингового сервиса, борт вылетел с аэродрома в Румынии.

Bombardier ARTEMIS II представляет собой модифицированный бизнес-джет Challenger 650, адаптированный для ведения дальней и высокоточной радиоэлектронной разведки. Самолет способен работать на высоте более 12 километров и вести разведку на значительном удалении.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что воздушное пространство РФ мог нарушить американский самолет-разведчик, целенаправленно изучавший реакцию российских средств ПВО. По мнению эксперта, масштаб и траектория полета свидетельствуют о провокационном характере миссии.

Кроме того, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что в Финляндии регулярно отмечаются полеты разведывательной авиации НАТО вблизи российских рубежей. Дипломат подчеркнул, что воздушное пространство страны «плотно освоили» американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.