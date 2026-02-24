Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 15:42

Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море

Средства ПВО сбили четыре беспилотника над Татарстаном и Черным морем

Вооруженные силы Украины атаковали Татарстан в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны России. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны над регионом перехвачены и уничтожены две цели. Еще столько же БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

В период с 9:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Республики Татарстан, два — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Нижнекамска (Бегишево) в Татарстане. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, ограничения ввели в аэропорту Казани.

Позднее в Альметьевске в Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА. В городе введены временные ограничения на движение общественного транспорта, а также организована эвакуация детей в подвальные помещения.

