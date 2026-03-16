Британский самолет-разведчик закружил над Черным морем

Британский стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint выполняет разведывательный полет в акватории Черного моря, сообщило РИА Новости, проанализировав данные анализа полетной информации. Борт был замечен вблизи Крымского полуострова.

Воздушное судно вылетело с авиабазы Уэддингтон в Великобритании, пересекло европейский континент и зашло в черноморское воздушное пространство со стороны Румынии. Согласно данным трекинга, траектория его маршрута проходит напротив Севастополя. Отмечается, что данный борт регулярно выполняет подобные миссии в регионе.

Ранее самолеты стран НАТО совершили облет вблизи Калининградской области. Речь идет об американском самолете разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis, а также о шведском самолете радиотехнической разведки Gulfstream S102B Korpen.

Ранее Bombardier Challenger 650 был замечен у Калининградской области 3 марта. Он представляет собой бизнес-джет, однако американская компания Leidos переоборудовала его под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации такой самолет получил наименование ARTEMIS II. В распоряжении Пентагона подобных разведчиков всего два. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.