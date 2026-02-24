Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 08:50

Нижнекамск закрыл небо для гражданских самолетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Нижнекамска (Бегишево) в Татарстане, сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Ульяновска. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Параллельно с этим аэропорт Саратова отменил все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они также вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее появилась информация, что аэропорт Сочи продолжает работать в режиме временных ограничений. Это привело к массовым задержкам авиарейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани на 06:10 мск, вылета и прилета ожидают 102 рейса.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Казани. Воздушная гавань столицы Татарстана временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Татарстан
аэропорты
ограничения
самолеты
авиарейсы
задержки
Росавиация
