Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 07:37

Взрыв раздался в центральной части Бейрута после удара Израиля

Reuters: самолеты израильской армии ударили по кварталу Эль-Башура в Бейруте

Фото: Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощный взрыв прогремел в центральной части ливанского Бейрута, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца. По данным СМИ, израильские военно-воздушные силы атаковали квартал Эль-Башура.

При этом жители данного района получили предупреждение от армии Израиля о готовящемся ударе по одному из объектов ливанской столицы. Последний принадлежит шиитскому движению «Хезболла».

Жителей призвали оперативно покинуть район, что вероятно, помогло избежать многочисленных жертв. Однако точных данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Атака стала продолжением эскалации между Израилем и «Хезболлой», начавшейся после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израильская армия регулярно наносит удары по позициям шиитского движения в Ливане.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана проинформировал, что число погибших в результате ударов Израиля территории страны с начала эскалации возросло до 886 человек. Отмечается, что ранения получил 2141 человек.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля с 28 февраля ударила по 110 штабам и командным центрам ливанского шиитского движения «Хезболла». Из них 13 атак пришлись на цели в Бейруте. В Израиле подчеркнули, что военнослужащие «серьезно подорвали» возможности «Хезболлы».

Взрыв раздался в центральной части Бейрута после удара Израиля
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.