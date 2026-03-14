В Израиле подсчитали число атакованных штабов «Хезболлы» ЦАХАЛ атаковал 110 штабов и командных центров «Хезболлы» с 28 февраля

Армия обороны Израиля с 28 февраля ударила по 110 штабам и командным центрам ливанского шиитского движения «Хезболла», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Из них 13 атак пришлись на цели в Бейруте. В Израиле подчеркнули, что военнослужащие «серьезно подорвали» возможности «Хезболлы».

С начала [28 февраля] операции «Рык льва» [против Ирана] удары ЦАХАЛ в Ливане серьезно подорвали возможности «Хезболлы» по управлению и контролю, армия Израиля нанесла удары по 110 штабам и командным центрам «Хезболлы», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, за 13 марта армия Израиля атаковала 150 объектов в центральной и западной частях Ирана. Среди них — системы противовоздушной обороны и объекты по производству оружия.

Ранее армия обороны Израиля объявила о ликвидации командира Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Абу Махмади. Как уточнили в армейской пресс-службе, операция была направлена на устранение ключевой фигуры, отвечавшей за взаимодействие между Ираном и ливанским движением.