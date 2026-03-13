13 марта 2026 в 21:32

В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по 150 объектам Ирана

ВВС Израиля атаковали 150 объектов в центральной и западной частях Ирана за 13 марта, сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ). Среди них — «системы ПВО» и «объекты по производству оружия».

В течение дня десятки истребителей ВВС Израиля нанесли удары по западному и центральному Ирану, атаковав более 150 военных объектов, принадлежащих иранскому режиму, — заявили в ЦАХАЛ.

Ранее корреспонденты российского СМИ сообщили, что по Тегерану наносились авиационные удары. По словам очевидцев, их фиксировали недалеко от места нахождения журналистов. Корреспонденты отмечали, что слышали удары.

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что Вооруженные силы Израиля провели масштабную операцию, нанеся удары по нескольким городам Ирана, включая Тегеран, Шираз и Ахваз. По заявлению военных, атака была произведена одновременно. Так, в Тегеране были поражены позиции ПВО и другие военные инфраструктуры, а в Ахвазе целью стали штабы иранских сил.

До этого Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке.

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

