В Чите местный житель получил срок за распространение закладок

В Чите местного жителя приговорили к 12 годам строгого режима за распространение закладок, сообщает «МК в Чите». Он состоял в сговоре с организатором преступной группы.

Сообщается, что мужчина успел разместить 50 тайников с наркотиками, перед тем как его вычислили сотрудники правоохранительных органов. Всего для продажи он приобрел 80 грамм запрещенных веществ для распространения. Клиентов для продажи наркотиков осужденный находил в интернете.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе Петербурга задержали закладчика с 1,2 килограмма запрещенного вещества. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили 50 расфасованных закладок, пять пакетов и пластиковую емкость, полную запрещенных веществ.