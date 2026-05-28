«Давно назревший шаг»: Захарова о выводе американских войск из Европы Захарова: отвод войск США из Европы был бы рациональным шагом

Отвод американских военнослужащих из Европы представлял бы собой рациональный и оправданный шаг, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что ВС США базируются в европейских странах на протяжении многих десятилетий.

Отвод американских вооруженных сил <...> представлял бы собой рациональный, оправданный и давно назревший шаг на пути частичной стабилизации предельно накаленной <...> военно-политической ситуации в Западной Европе, — подчеркнула дипломат.

Однако, по ее словам, у Москвы нет никаких оснований быть удовлетворенной переброской солдат США, учитывая условия, с которыми ее увязывают. Захарова указала на неприемлемость перспективы передислокации американских военных в том числе в Польшу, то есть «буквально на ударную дистанцию» вдоль западных границ России.

Ранее сообщалось, что Польша планирует построить за свой счет военный городок для размещения пяти тысяч военнослужащих США и их семей. Как уточнил замглавы оборонного ведомства республики Павел Залевский, Варшава предложила Пентагону «разместить американских военных на постоянной основе».

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп и польский премьер-министр Дональд Туск не смогут договориться о размещении военных США в Польше. Эксперт считает, что хозяин Белого дома, скорее, перебросит часть американских войск с европейской территории в другие более приоритетные регионы.