«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану RT: по Тегерану наносятся авиаудары

Корреспонденты RT сообщили, что по Тегерану наносятся авиационные удары. По словам очевидцев, их наносят недалеко от места нахождения журналистов. Корреспонденты отмечают, что слышат данные удары.

Прямо сейчас в Тегеране идут авиаудары. Мы их слышим, и они происходят совсем недалеко, — поделились журналисты.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что Вооруженные силы Израиля провели масштабную операцию, нанеся удары по нескольким городам Ирана, включая Тегеран, Шираз и Ахваз. По заявлению военных, атака была произведена одновременно. Так, в Тегеране были поражены позиции ПВО и другие военные инфраструктуры, а в Ахвазе целью стали штабы иранских сил.

До этого Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля, передает агентство ISNA.