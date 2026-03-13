Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:05

«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану

RT: по Тегерану наносятся авиаудары

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корреспонденты RT сообщили, что по Тегерану наносятся авиационные удары. По словам очевидцев, их наносят недалеко от места нахождения журналистов. Корреспонденты отмечают, что слышат данные удары.

Прямо сейчас в Тегеране идут авиаудары. Мы их слышим, и они происходят совсем недалеко, — поделились журналисты.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что Вооруженные силы Израиля провели масштабную операцию, нанеся удары по нескольким городам Ирана, включая Тегеран, Шираз и Ахваз. По заявлению военных, атака была произведена одновременно. Так, в Тегеране были поражены позиции ПВО и другие военные инфраструктуры, а в Ахвазе целью стали штабы иранских сил.

До этого Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля, передает агентство ISNA.

Иран
авиаудары
Израиль
Тегеран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»
Шмыгаль перечислил шесть смертельных угроз для энергетики Украины
Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
В СФР Приангарья объяснили, как начисляются выплаты
Алаудинов двумя словами охарактеризовал «миссию» Пугачевой на эстраде в РФ
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.