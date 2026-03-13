Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:25

Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»

Владислав Бакальчук Владислав Бакальчук Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский предприниматель Владислав Бакальчук назначен генеральным директором компании «М.Видео», сообщила пресс-служба компании. Феликс Либ, прежде занимавший должность гендиректора, избран председателем совета директоров.

Моя цель — трансформировать «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу. Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса, — заявил бизнесмен.

В декабре Бакальчук рассказал, что продал 1% в компании Wildberries. Согласно данным ИГРЮЛ, его бывшей жене Татьяне Ким теперь принадлежит 100% бизнеса.

Пара официально расторгла брак в феврале 2025 года после 22 лет совместной жизни. Процесс по разделу имущества рассматривался не публично. В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы утвердил итоговое решение: принадлежащая Бакальчуку доля в 1% в ООО «Вайлдберриз» была передана Ким.

компании
назначения
кадры
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»
Шмыгаль перечислил шесть смертельных угроз для энергетики Украины
Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
В СФР Приангарья объяснили, как начисляются выплаты
Алаудинов двумя словами охарактеризовал «миссию» Пугачевой на эстраде в РФ
В одной из областей России запретили грузовики ради сохранности асфальта
Лавров указал на нарастающую напряженность в мире из-за ядерного оружия
Постпред РФ при ОЗХО заявил о планах ВСУ применить химоружие
Котяков сообщил о росте числа семей с господдержкой
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.