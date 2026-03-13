Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»

Российский предприниматель Владислав Бакальчук назначен генеральным директором компании «М.Видео», сообщила пресс-служба компании. Феликс Либ, прежде занимавший должность гендиректора, избран председателем совета директоров.

Моя цель — трансформировать «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу. Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса, — заявил бизнесмен.

В декабре Бакальчук рассказал, что продал 1% в компании Wildberries. Согласно данным ИГРЮЛ, его бывшей жене Татьяне Ким теперь принадлежит 100% бизнеса.

Пара официально расторгла брак в феврале 2025 года после 22 лет совместной жизни. Процесс по разделу имущества рассматривался не публично. В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы утвердил итоговое решение: принадлежащая Бакальчуку доля в 1% в ООО «Вайлдберриз» была передана Ким.