Бакальчук продал 1% в Wildberries

Предприниматель Владислав Бакальчук рассказал РБК, что продал 1% в компании Wildberries. Согласно данным ИГРЮЛ, его бывшей жене Татьяне Ким теперь принадлежит 100% бизнеса.

Пара официально расторгла брак в феврале 2025 года после 22 лет совместной жизни. Процесс по разделу имущества рассматривался не публично. В апреле Савеловский суд Москвы утвердил итоговое решение: принадлежащая Бакальчуку доля в 1% в ООО «Вайлдберриз» была передана Ким. Такой порядок закрепил полный контроль Ким над оператором маркетплейса.

Ранее в Wildberries сообщили, что компания не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere за продажу якобы поддельной одежды под брендом Aurus. Представители маркетплейса указали, что готовы провести дополнительную проверку, если получат официальный документ от правообладателя.

До этого в Wildberries совместно с компанией Russ заявили, что инициатива Центробанка по запрету маркетплейсам продавать собственные банковские продукты является избыточной. Они подчеркнули, что предложенные меры касаются только скидок на средства платежа, не влияют на доходы продавцов и не финансируются за их счет.