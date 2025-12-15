Wildberries планирует запустить сервис такси в 2026 году

Wildberries планирует в 2026 году запустить собственный сервис такси в России, передают «Известия». Источник отметил, что компания уже завершила разработку приложения для пользователей, сейчас идет набор водителей в рамках партнерской курьерской программы.

При этом компания уже тестирует сервис в Белоруссии и Узбекистане. В России тестирование пока не начато, поскольку рынок такси в стране практически монополизирован крупными технологическими игроками, включая «Яндекс», сказано в материале.

Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах — Белоруссии и Узбекистане, — сказали в пресс-службе Wildberries & Russ.

Ранее в Wildberries сообщили, что компания не получала досудебную претензию от Aurus Cashmere за продажу якобы поддельной одежды под брендом Aurus. Представители маркетплейса указали, что готовы провести дополнительную проверку, если получат официальный документ от правообладателя.

До этого в Wildberries совместно с компанией Russ заявили, что инициатива Центробанка по запрету маркетплейсам продавать собственные банковские продукты является избыточной. Они подчеркнули, что предложенные меры касаются только скидок на средства платежа, не влияют на доходы продавцов и не финансируются за их счет.