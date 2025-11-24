Wildberries отреагировала на идею ЦБ ограничить банки маркетплейсов

Инициатива Центрального банка России, направленная на запрет маркетплейсам продавать собственные банковские продукты, является избыточной, заявила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ в Telegram-канале. В компании подчеркнули, что меры, предложенные ЦБ, касаются только скидок на средство платежа и не влияют на доходы продавцов, не финансируются за их счет.

Также отмечается, что площадка не предусматривает дополнительных комиссий, наценок или препятствий для использования различных платежных инструментов. Wildberries и Russ заявили, что ограничение на распространение финансовых продуктов от банков, работающих на маркетплейсах, фактически равносильно запрету на их работу.

Предложение усилить контроль ФАС над крупными цифровыми платформами, такими как Ozon и Wildberries, вызвало недоумение в компании. В Wildberries и Russ отметили, что служба уже располагает всеми необходимыми инструментами для контроля их деятельности.

Ранее компания назвала абсурдными предложения по ограничению скидок на маркетплейсах. В WB подчеркнули, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли.