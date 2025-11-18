Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 15:43

Wildberries ответила на предложения ограничить скидки на маркетплейсах

Wildberries назвала абсурдными предложения ограничить скидки на маркетплейсах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предложения по ограничению скидок на маркетплейсах являются абсурдными, заявили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Там подчеркнули, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли.

Мы считаем предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными, — говорится в сообщении.

В пресс-службе привели аналогию с банковской сферой, указав, что по аналогичной логике организациям пришлось бы давать сниженную ипотечную ставку не только своим зарплатным клиентам, но и клиентам других банков.

Ранее сообщалось, что ЦБ вместе с крупными банками рассматривает проект о запрете скидок на маркетплейсах при оплате через собственные банки. По информации источника, обсуждение имеет закрытый формат — без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей.

До этого депутат Госдумы Анатолий Аксаков поддержал законодательную инициативу о предоставлении равного доступа продавцов и покупателей к маркетплейсам для регулирования системы скидок. Глава профильного комитета подчеркнул, что обсуждение проекта должно проходить при участии всех заинтересованных сторон — законодателей, финансовых организаций, торговых площадок и регуляторных органов.

Wildberries
скидки
маркетплейсы
предложения
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Илону Маску хватило одной фразы для ответа на обвинения Билли Айлиш
Три человека погибли в страшном ДТП с бензовозом
Россиянам рассказали, смягчит ли ЦБ меры по блокировке банковских счетов
Тимошенко подсказала Киеву единственный выход из коррупционного скандала
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Воронежем
«Международный скандал»: Журова о недопуске стрелков из РФ до Сурдлимпиады
В России предложили наказывать за езду детей на питбайках
Концерт в честь 50-летия песни «День Победы» состоится в Кремле
ТОП-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
В Архангельской области добыли два уникальных алмаза
Девушка из Москвы победила на конкурсе фотожурналистики имени Стенина
Синоптик раскрыл, будет ли грядущая зима в России аномально холодной
Онищенко объяснил, чем опасны игры с модификацией генов
Силуанов пригрозил Западу последствиями в случае изъятия активов России
В Кремле раскрыли объем товарооборота России с ШОС
Врач назвал опасный вирус, которым можно заразиться из-за суши
Составители Кембриджского словаря выбрали слово 2025 года
Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки
Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео
Состояние могилы звезды «Бриллиантовой руки» вызвало панику
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.