Wildberries ответила на предложения ограничить скидки на маркетплейсах Wildberries назвала абсурдными предложения ограничить скидки на маркетплейсах

Предложения по ограничению скидок на маркетплейсах являются абсурдными, заявили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Там подчеркнули, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли.

Мы считаем предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными, — говорится в сообщении.

В пресс-службе привели аналогию с банковской сферой, указав, что по аналогичной логике организациям пришлось бы давать сниженную ипотечную ставку не только своим зарплатным клиентам, но и клиентам других банков.

Ранее сообщалось, что ЦБ вместе с крупными банками рассматривает проект о запрете скидок на маркетплейсах при оплате через собственные банки. По информации источника, обсуждение имеет закрытый формат — без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей.

До этого депутат Госдумы Анатолий Аксаков поддержал законодательную инициативу о предоставлении равного доступа продавцов и покупателей к маркетплейсам для регулирования системы скидок. Глава профильного комитета подчеркнул, что обсуждение проекта должно проходить при участии всех заинтересованных сторон — законодателей, финансовых организаций, торговых площадок и регуляторных органов.