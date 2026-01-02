Названы фразы мошенников, выманивающих код для доступа к «Госуслугам» МВД: выманивающие код от «Госуслуг» мошенники выдают себя за доставщиков

Мошенники, крадущие аккаунты пользователей на «Госуслугах», в большинстве случаев первым делом выманивают код авторизации, предупредили в пресс-центре МВД России. Обычно они выдают себя за работников маркетплейсов, служб доставки и различных организаций. При этом злоумышленники используют набор фраз, знание которых может уберечь от обмана, передает ТАСС.

Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале госуслуг, — говорится в сообщении.

Так, выдающие себя за сотрудников маркетплейсов мошенники чаще всего говорят жертве: «Вам доставка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру». Если они обращаются якобы от имени Почты России, обычно звучит фраза: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек-номер».

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали выманивать деньги у россиян на сайтах знакомств. Это происходит под видом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания.