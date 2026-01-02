Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 07:15

Названы фразы мошенников, выманивающих код для доступа к «Госуслугам»

МВД: выманивающие код от «Госуслуг» мошенники выдают себя за доставщиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники, крадущие аккаунты пользователей на «Госуслугах», в большинстве случаев первым делом выманивают код авторизации, предупредили в пресс-центре МВД России. Обычно они выдают себя за работников маркетплейсов, служб доставки и различных организаций. При этом злоумышленники используют набор фраз, знание которых может уберечь от обмана, передает ТАСС.

Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале госуслуг, — говорится в сообщении.

Так, выдающие себя за сотрудников маркетплейсов мошенники чаще всего говорят жертве: «Вам доставка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру». Если они обращаются якобы от имени Почты России, обычно звучит фраза: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек-номер».

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали выманивать деньги у россиян на сайтах знакомств. Это происходит под видом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания.

МВД
полиция
мошенники
маркетплейсы
телефонные мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Аэропорт Оренбурга возобновил работу после шестичасового перерыва
Вихрь дронов и неудача ВСУ у Гуляйполя: новости СВО на утро 2 января
Измены, забвение, болезни: трагедии главных секс-символов советского кино
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 января: инфографика
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
Состоящий из идейных нацистов полк перебросили под Сумы
Дедовский рецепт: антипохмельный суп с рисом и помидором
Хаш — спаситель ваш: снимаем похмельный синдром наваристым супом
Глава РДК переобъявлен в розыск после «воскрешения»
Протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались ворваться в мечеть
«Осветят ли?»: российский переговорщик о реакции СМИ на трагедию в Хорлах
Более 60 БПЛА заметили над Россией этой ночью
Россиянам предложили работу с зарплатой до 200 тыс. рублей в праздники
Передача США данных летевшего к резиденции Путина БПЛА попала на видео
Названы фразы мошенников, выманивающих код для доступа к «Госуслугам»
«Совести нет, что ли»: Захарова указала на тактику Запада по атакам ВСУ
«Все уничтожены»: ВСУ лишились целой штурмовой группы под Харьковом
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на российский регион
Юрист рассказал, обязательно ли отвечать на звонки от начальника в праздники
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.