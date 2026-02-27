Блокировка карт, объяснения с полицией: как мошенники мстят своим жертвам

Кибермошенники, не сумевшие довести до конца свой преступный план, переходят к новой тактике — мести потенциальным жертвам. По оценкам экспертов, проблема становится массовой. К каким приемам прибегают злоумышленники, чтобы досадить не поддавшимся на их уловки россиянам, можно ли этому эффективно противостоять — в материале NEWS.ru.

Почему мошенники мстят своим жертвам

В последнее время пользователи стали быстрее распознавать уловки, которыми обычно пользуются кибераферисты, рассказал NEWS.ru эксперт в сфере информационной безопасности Арсений Измайлов.

«Люди уже начали привыкать, что им звонят то лжекурьеры, то фейковые сотрудники силовых органов, мастера по домофонам или так называемые представители банков. Однако когда человек отказывается выполнять требования мошенников, не называя, например, коды из СМС, то некоторые злоумышленники начинают мстить своим несостоявшимся жертвам», — поделился собеседник.

Сергей из Ульяновска буквально на днях столкнулся с местью мошенников. «Мне позвонил очередной аферист — представился сотрудником курьерской службы. В ходе разговора я понял, что меня хотят обмануть, выпытывая проверочные коды от моего аккаунта в „Госуслугах“. Я нарочно называл неправильные комбинации цифр, собеседник начал злиться и понял, что это не он, а я его „развожу“», — рассказал мужчина NEWS.ru.

Однако мошенник не успокоился, продолжил собеседник. «На мой номер стали идти бесконечные звонки с различных номеров. Доходило до того, что только я нажимал отбой вызова, как поступал следующий. Блокировал один номер, занося его в черный список, так мгновенно шел звонок со следующего. Так продолжалось несколько часов, это был какой-то кошмар, мне даже пришлось отключить телефон», — сообщил Сергей.

Как кибермошенники мстят россиянам

Действительно, самый распространенный способ мести — бесконечные телефонные дозвоны, с которыми столкнулся Сергей из Ульяновска, подтвердил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. По его словам, сейчас эта схема также очень распространена и для буллинга бизнес-конкурентов.

«Кроме того, аферисты пользуются пробелами в действующем законодательстве, заваливая банковскую карту своей жертвы мелкими денежными переводами. Зачастую это приводит к блокировке карт, поскольку финансовая организация расценивает это как подозрительную активность», — сообщил Сарбаев.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Арсений Измайлов добавил, что подчас мошенники сопровождают переводы компрометирующими подписями — например «за наркотики», «взятка». «В таком случае риски блокировки счета значительно возрастают. Гражданину потом достаточно сложно доказать, что он на самом деле ни в чем не виноват», — пояснил эксперт.

В банковском приложении следует установить запрет на перевод денежных средств по номеру телефона, порекомендовал в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Как правило, злоумышленники не в силах узнать номер карты. Соответственно по номеру телефона деньги вам никто перевести не сможет», — пояснил депутат.

Иногда обиженные аферисты начинают использовать телефонный номер обидчика в своих преступных целях. «Существует такой способ: звонят, например, от имени банка, однако высвечивается номер, который принадлежит обычному абоненту. После этого человек начинает получать входящие звонки — дескать, вы мне только что звонили, от вас пропущенный вызов», — рассказал Измайлов.

Однако некоторые способы отомстить крайне опасны, отмечает эксперт. Он рассказал, что были случаи, когда с номеров несостоявшихся жертв мошенников поступали звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в торговые центры и службы экстренного реагирования. В итоге, по словам собеседника NEWS.ru, добропорядочным гражданам приходилось давать неприятные объяснения правоохранителям.

Как правильно реагировать на мошенников

В первую очередь следует воспользоваться советом писателя Михаила Булгакова — никогда не разговаривать с незнакомцами, пояснил в беседе с NEWS.ru адвокат Сарбаев. По его словам, мошеннические схемы рассчитаны на людей, которые берут трубки и почти сразу попадают под влияние опытных аферистов.

«Нужно быть предельно внимательным при звонках с неизвестных номеров, понимая, что это, возможно, мошенники. Серьезные люди в настоящее время вообще стараются не отвечать на звонки с неизвестных номеров», — отметил Сарбаев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При получении сомнительного звонка с неизвестного номера следует немедленно положить трубку, порекомендовал в беседе с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности Александр Колесников. По его словам, не стоит пытаться разыграть аферистов. Он также напомнил, что ни в коем случае нельзя сообщать по телефону личную информацию, данные карты и коды из СМС.

Единственная реакция на мошенников — полный игнор, подтвердила в разговоре с NEWS.ru психолог Дарья Ботвиновская. «Если есть возможность заблокировать — надо заблокировать и не думать об этом, не переживать, а заниматься своими делами», — пояснила она.

Президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский рассказал NEWS.ru, что случаи «мести», о которых мы знаем, скорее исключение, нежели правило, и направлены как раз на то, чтобы усилить панику и давление на граждан.

«Так что главное правило: не провоцируйте мошенников, полагая, что вы сейчас сами с ними поквитаетесь, все-таки это своеобразный контингент — плюс они знают о вас изначально больше, чем вы о них. Поэтому оставьте возмездие нашим правоохранительным органам», — указал эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что мошенники стали присылать россиянам СМС о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах». По его словам, аферисты тем самым провоцируют жертву на обратный звонок или переход по ссылке. Депутат уточнил, что государственные службы не отправляют ссылки для входа в личный кабинет и не связываются с россиянами с помощью мессенджеров. Он подчеркнул, что мошенники делают ставку на психологическое давление, из-за которого человек может не проверить информацию о взломе.

Читайте также:

Приставы, Zoom и соседи: три новые схемы обмана — как защититься

Запрещенные фразы: какие слова в переводах приводят к блокировке карты

Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться