25 февраля 2026 в 05:14

Мошенники придумали новую схему с приставами и ложными штрафами

Мошенники начали звонить под видом судебных приставов из-за штрафов ГАИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России активизировались мошенники, которые звонят гражданам под видом судебных приставов, передает РИА Новости. Злоумышленники сообщают о неоплаченных штрафах ГАИ и требуют срочно погасить долг.

Они представляются сотрудником службы судебных приставов и предупреждает о начислении пеней на долг. Жертве предлагают немедленно оплатить штраф по фальшивой ссылке, которую присылают в СМС.

Правоохранители призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам. При получении таких звонков россиянам порекомендовали обращаться в официальные органы для проверки информации.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

Кроме того, мошенники побуждают жертв загружать приложения, выдаваемые за официальные банковские программы, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, так злоумышленники получают удаленный доступ к устройству.

