Гастроли по РФ, русский язык, отказ ехать в Киев: как живет Бурак Озчивит

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит сейчас находится в масштабном туре по России. Что актер говорил об РФ, как сложилась его личная жизнь?

Что Бурак Озчивит сказал о туре по России

Известный по ролям в проектах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая» Бурак Озчивит во время визита в Россию с гастролями признался, что мечтает выучить русский язык. Однако артист добавил, что это пока дается ему с большим трудом.

«Мы часто приезжаем в Россию, но, к сожалению, мне пока не удалось продвинуться в плане изучения языка. Сложно! Надеюсь, однажды получится выучить русский язык», — заявил Озчивит.

Бурак Озчивит отправился в масштабное турне по России с моноспектаклем на родном турецком языке с субтитрами. После показа в Москве актер поделился своими эмоциями, отметив, что всегда мечтал начать мировое турне именно с России, которую он считает «родиной искусства». Озчивит был растроган подарками в виде цветов и сладостей от зрителей. В знак признательности он продемонстрировал, что всегда берет с собой запас своих любимых конфет.

Спектакль, поставленный режиссером Чагры Шенсоем, рассказывает историю простого автомеханика. Это сложнейший жанр — 80 минут на сцене без единого живого партнера, только автомобиль. Бурак подчеркнул, что его герой, как и он сам, всего добился трудом.

Артист неоднократно признавался в любви к России. В прошлом году звезда сериала «Великолепный век» поделился, что восхищен культурой, кухней и радушием россиян.

«Россия для меня — это величайшая культура, невероятно вкусная кухня, непохожие друг на друга города и одинаково замечательные люди», — признался актер.

Озчивит подчеркнул, что всегда рад вернуться в Россию.

Как на Украине относятся к визитам Бурака Озчивита в Россию

В феврале 2024 года он стал специальным гостем на киноконцерте в Москве «Музыка турецких сериалов» и принял участие во Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе». На пресс-конференции актер заявил, что только в России получает положительные эмоции.

Актер признался, что хотел бы принять участие в российской адаптации какого-нибудь турецкого сериала.

«Я бы хотел, чтобы какой-то проект с моим участием пересняли в России. Мне кажется, для этого подошла бы „Черная любовь“», — отметил Озчивит.

После визита турецкого актера в Россию украинский «24 канал» назвал Бурака Озчивита «предателем Украины», напомнив о его интервью журналистке Екатерине Осадчей в 2014 году, в котором он говорил о готовности посетить Киев.

«Мир чрезвычайно важен. Мы должны делиться хорошим. Быть братьями, быть друг с другом. Даст Бог, скоро мы получим хорошие новости с Украины... Сейчас мне интересно посетить Украину. Как будет возможность, это одно из первых мест, куда бы я хотел съездить», — процитировал слова актера украинский канал.

Почему Озчивит отменил поездку в Киев — неизвестно.

Что известно о личной жизни Бурака Озчивита

В 2015 году Бурак Озчивит завязал романтические отношения с актрисой Фахрие Эвджен. Они познакомились на съемках сериалов «Королек — птичка певчая» и «Любовь похожа на тебя». Через два года, в 2017 году, пара объявила о своей помолвке в Германии. В июне того же года они сыграли свадьбу в Стамбуле. У них двое сыновей: Каран и Керем.

«У меня не так много свободного времени, но все время после съемок я посвящаю своей семье, детям и близким. Быть семьей — одна из самых важных вещей в мире. Моя самая большая ценность в жизни — это моя семья. Я горжусь ими», — отмечал актер.

Болезнь, подготовка к смерти, наследство: как сейчас живет Брюс Уиллис

Биография, личная жизнь, отношение к России: где сейчас Валерий Леонтьев

Бурная личная жизнь, вражда с Кадышевой, СВО: как живет Надежда Бабкина