18 марта 2026 в 11:26

Россиянам дали совет по защите от покушений по заданию аферистов

Криминалист Игнатов призвал не открывать дверь незнакомцам, включая полицейских

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянам не следует пускать в дом посторонних лиц, в том числе сотрудников полиции, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, информацию о визите представителя правоохранительных органов необходимо предварительно уточнить в дежурной части.

Во-первых, открывать незнакомым двери нельзя, в принципе никому. Кто бы ни был, даже если вам показывают удостоверение сотрудника полиции или какого-то другого правоохранительного органа. Если к вам пришли якобы полицейские, попросите представиться, сказать, из какого отделения, где работает, какая у него должность и звание. После этого перезвоните в дежурную часть этого отдела и задайте вопрос: «Есть ли у вас такой сотрудник? Скажите, а он сейчас где находится? На работе? А по такому-то адресу он должен был выезжать?» — посоветовал Игнатов.

Он подчеркнул, что после этого можно обратиться к полицейскому и узнать, по какому поводу он пришел. По словам криминалиста, если сотрудник явился с целью обыска, он обязан предъявить соответствующую санкцию. Кроме того, указал Игнатов, можно уточнить, где находятся понятые, участвующие в процессе, поскольку один человек не может его проводить самостоятельно.

Нужно понимать, что преступник не обязательно попытается попасть в квартиру. Он может стоять неподалеку, выжидать. Так что здесь надо быть крайне осторожным и внимательно смотреть, кто за вами входит в подъезд. С незнакомым человеком заходить в лифт вообще не стоит. Это общие правила безопасности, о которых сейчас, к сожалению, нельзя забывать, — заключил Игнатов.

Ранее в Министерстве внутренних дел России предупредили, что мошенники в мессенджерах притворяются официальными сервисами и похищают коды из СМС-сообщений. Они, к примеру, отправляют уведомления о якобы обнаруженных несоответствиях по адресу в единой базе данных.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внебрачный сын Бедроса Киркорова пришел на его могилу в годовщину смерти
Умерший в СИЗО похититель девочки признал вину
Воевавших за Россию иностранцев запретили выдворять из страны
Биолог объяснил, почему высокий сахар вреден для пенсионеров
Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Опубликовано видео с могилы Бедроса Киркорова спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
