Россиянам дали совет по защите от покушений по заданию аферистов

Россиянам не следует пускать в дом посторонних лиц, в том числе сотрудников полиции, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, информацию о визите представителя правоохранительных органов необходимо предварительно уточнить в дежурной части.

Во-первых, открывать незнакомым двери нельзя, в принципе никому. Кто бы ни был, даже если вам показывают удостоверение сотрудника полиции или какого-то другого правоохранительного органа. Если к вам пришли якобы полицейские, попросите представиться, сказать, из какого отделения, где работает, какая у него должность и звание. После этого перезвоните в дежурную часть этого отдела и задайте вопрос: «Есть ли у вас такой сотрудник? Скажите, а он сейчас где находится? На работе? А по такому-то адресу он должен был выезжать?» — посоветовал Игнатов.

Он подчеркнул, что после этого можно обратиться к полицейскому и узнать, по какому поводу он пришел. По словам криминалиста, если сотрудник явился с целью обыска, он обязан предъявить соответствующую санкцию. Кроме того, указал Игнатов, можно уточнить, где находятся понятые, участвующие в процессе, поскольку один человек не может его проводить самостоятельно.

Нужно понимать, что преступник не обязательно попытается попасть в квартиру. Он может стоять неподалеку, выжидать. Так что здесь надо быть крайне осторожным и внимательно смотреть, кто за вами входит в подъезд. С незнакомым человеком заходить в лифт вообще не стоит. Это общие правила безопасности, о которых сейчас, к сожалению, нельзя забывать, — заключил Игнатов.

Ранее в Министерстве внутренних дел России предупредили, что мошенники в мессенджерах притворяются официальными сервисами и похищают коды из СМС-сообщений. Они, к примеру, отправляют уведомления о якобы обнаруженных несоответствиях по адресу в единой базе данных.